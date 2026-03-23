Alerta en Tlalnepantla: Descubren toma clandestina de gasolina en San Juan Ixhuatepec

Una fuerte movilización de cuerpos de emergencia y fuerzas federales se registró en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México (Edomex) tras el hallazgo de una toma clandestina de hidrocarburo.

El punto de extracción ilegal fue localizado al interior de un inmueble marcado con el número 18 de la avenida Río de los Remedios, casi en su cruce con la calle Durán Castro, en la colonia San Juan Ixhuatepec.

Fue durante la madrugada de este lunes cuando se desató el operativo, derivado de una denuncia ciudadana al número de emergencias 911, en la que vecinos de la zona reportaron un olor a combustible sumamente penetrante que generaba temor entre los habitantes de las viviendas colindantes.

¿Qué pasó en San Juan Ixhuatepec? Así hallaron la toma clandestina de Tlalnepantla

Al arribar al sitio, personal de Protección Civil confirmó la veracidad del reporte. Tras ingresar al predio de dos niveles, los elementos detectaron una excavación profunda, así como una red de tubos y mangueras conectadas de forma irregular para la sustracción del producto directamente de los ductos de Petróleos Mexicanos (PEMEX).

Debido al riesgo de una explosión o derrame mayor, el Cuerpo de Bomberos se presentó en el lugar para contener cualquier residuo de combustible mientras se realizaban las labores de inspección.

¿Qué pasó #MientrasDormía?



Detectan toma clandestina en Tlalnepantla. Vecinos alertaron por olor a combustible. Hallaron excavación, tuberías y un tráiler.



No hay detenidos; el predio quedó resguardado.@oscar_mendoza31 con el reporte en #PrimeraLínea pic.twitter.com/GjQtvxaiGr — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 23, 2026

Huachicol en Edomex: Hallan tráiler y equipo para robo de gasolina

Durante la revisión del estacionamiento del inmueble, los uniformados localizaron un tráiler, el cual se presume era utilizado por el grupo delictivo para transportar el hidrocarburo robado de manera discreta hacia otros puntos de la entidad o la capital.

De acuerdo con versiones preliminares recopiladas en el lugar de los hechos:



Al menos cuatro personas se encontraban dentro del domicilio al momento de la llegada de los servicios de emergencia.

se encontraban dentro del domicilio al momento de la llegada de los servicios de emergencia. Los sospechosos lograron percatarse de la presencia policial y escaparon del sitio antes de ser capturados.

antes de ser capturados. No se reportan personas detenidas hasta este momento.

Operativo de PEMEX y seguridad: Continúan las investigaciones

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y policías estatales y municipales establecieron un cerco de seguridad perimetral para resguardar la zona mientras personal especializado de PEMEX procedía a sellar y reparar el ducto perforado.

Actualmente, el inmueble permanece bajo custodia oficial con dos camionetas de la policía estatal resguardando la entrada principal. Las autoridades ya analizan las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en los predios aledaños para tratar de identificar la ruta de escape de los responsables y determinar la magnitud de la operación de "huachicoleo" en este sector de Tlalnepantla.

