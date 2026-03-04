¿Qué le pasó en el cuello a Trump? La marca roja que encendió los rumores de salud y su médico tuvo que explicar

En medio de la escalada militar entre Estados Unidos, Israel e Irán en Medio Oriente, un detalle inesperado llamó la atención durante una ceremonia oficial: una marca roja visible en el cuello del presidente Donald Trump desató preguntas sobre su estado de Salud.

¿Por qué generó preocupación sobre la Salud de Trump?

El presidente de 79 años apareció públicamente con una zona enrojecida en el lado derecho del cuello, justo debajo de la oreja, durante una ceremonia oficial celebrada el lunes en Washington. Trump encabezaba la entrega de una Medalla de Honor cuando las cámaras captaron la marca visible por encima del cuello de su camisa.

Las imágenes comenzaron a circular casi de inmediato en agencias internacionales y redes sociales. En cuestión de minutos, la fotografía fue amplificada por medios estadounidenses, generando especulación sobre la Salud.

Ante la viralización, el médico de Trump emitió un informe oficial explicando que se trataba de un tratamiento dermatológico preventivo y no de una condición grave.

Médico de Trump explica el tratamiento preventivo que causó la marca en su cuello

El doctor Sean Barbarella, médico personal de Trump , informó que la marca corresponde a un "tratamiento cutáneo preventivo" recetado por la Casa Blanca. Según el comunicado, el presidente utiliza una crema tópica desde hace una semana y el enrojecimiento podría persistir algunos días más.

No se especificó el diagnóstico exacto ni la razón médica que motivó el tratamiento.

Captan al presidente Trump con una notable mancha roja similar a un sarpullido en el cuello durante su última aparición hoy. pic.twitter.com/1IkYnfLgIL — Jhannely González | Periodista (@gazareportes_ve) March 2, 2026

Antecedentes médicos de Trump que han generado debate sobre su Salud

No es la primera vez que la Salud de Trump genera debate público. En ocasiones anteriores, hematomas visibles en sus manos y la hinchazón de sus pies también provocaron especulaciones.

El propio mandatario ha atribuido los moretones a frecuentes apretones de manos y al consumo diario de aspirina. Además, en 2024 se informó que padece insuficiencia venosa crónica, una condición común en adultos mayores.

Especialistas en dermatología señalan que erupciones o enrojecimientos pueden deberse a múltiples factores, entre ellos:



Reacciones alérgicas.

Irritación por contacto.

Exposición al calor.

Tratamientos dermatológicos preventivos.

Hasta ahora, la Casa Blanca mantiene que la Salud de Trump es estable y que la marca en su cuello no representa una condición grave; sin embargo, la imagen reavivó el escrutinio público en un momento de alta tensión internacional.