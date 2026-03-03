Piloto de avión accidentado en Bolivia revela el motivo de la tragedia que dejó 24 muertos

Un avión militar en Bolivia se desplomó y dejó 24 personas muertas. El piloto declaró a las autoridades que el accidente se debió a una falla en los frenos.

La tragedia sucedió la tarde del viernes 27 de febrero de 2026 en la ciudad de El Alto, cuando el avión Lockheed C-130 Hércules de la Fuerza Aérea que llevaba billetes del banco central se estrelló a pocos metros del aeropuerto de la localidad.

Debido a ello, la Fiscalía inició una investigación por homicidio y el lunes 2 de marzo la tripulación declaró, a pesar de que siguen hospitalizados por las lesiones que sufrieron.

El avión inicialmente tenía una ruta de aterrizaje distinta, la cual tuvieron que cambiar debido a una tormenta y una “granizada persistente”.

Falla de frenos y pista congelada: La defensa del piloto Erick Rojas

No obstante, el piloto, el mayor Erick Rojas, declaró a la fiscalía que cuando intentaron aterrizar, la pista estaba congelada y los frenos no reaccionaron, lo cual no fue informado por la torre de control.

El abogado defensor de Rojas mencionó que el piloto declaró ante las autoridades que, para evitar una tragedia mayor, maniobraron la aeronave para evitar que esta chocara contra las viviendas.

Las declaraciones coinciden con lo que mencionó Hernán Paredes, viceministro del Interior, quien afirmó que el avión evitó por poco estrellarse contra aproximadamente 40 edificios residenciales después de que los pilotos ejecutaron un giro de emergencia.

El misterio del cargamento: ¿Por qué incineraron los billetes del Banco Central?

Tras el desplome del avión, las autoridades comenzaron a quemar los billetes para evitar la rapiña, ya que estos no tenían valor legal y su posesión representa un delito. El viceministro del Interior señaló que el seguro se hará cargo de pagar al Banco Central y habrá una compensación a las familias de las víctimas.

Tragedia en El Alto: Sube a 24 el número de muertos por desplome de avión militar

En un inicio, las autoridades de Bolivia reportaron un saldo fatal de 22 personas muertas y al menos 30 heridos por este accidente.

Sin embargo, la policía informó el 3 de marzo de 2026 que dos personas que estaban en terapia intensiva fallecieron, con lo que el saldo final quedó en 24 personas muertas.

