¿La siguiente en la lista? EU prepara acusación de corrupción contra Delcy Rodríguez: Reuters

El gobierno de Estados Unidos prepara una acusación formal por corrupción y otros delitos contra Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, después de que un operativo especial de la Fuerza Delta detuviera a Nicolás Maduro, dictador depuesto del país sudamericano.

Lavado de dinero y presión política: Los detalles del reporte de Reuters

La agencia de noticias Reuters señaló en un podcast que presenta un reporte exclusivo, en el cual el Departamento de Justicia estadounidense prepara una acusación por corrupción y lavado de dinero contra la que fuera la vicepresidenta en el régimen de Maduro Moros.

El objetivo de presentar esta acusación formal contra Delcy Rodríguez sería para poder impulsar la agenda de Washington en Venezuela, señala la agencia de noticias. El expediente penal cuenta con la aprobación de Donald Trump, destaca el medio internacional.

El régimen tras Maduro: Reformas económicas y liberación lenta de presos

En las semanas posteriores a la captura y traslado de Nicolás Maduro, el régimen a cargo de Delcy Rodríguez, como presidenta interina, y de su hermano, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, emprendió una serie de reformas con el fin de liberalizar la inversión extranjera en sectores estratégicos como el petrolero.

Además, también comenzaron con una lenta liberación de presos políticos; entre ellos, algunos colaboradores de María Corina Machado y Edmundo González, lideresa de la oposición y candidato presidencial opositor, respectivamente.

Marco Rubio y el futuro electoral: ¿Cuándo habrá votaciones en Venezuela?

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, señaló el 25 de febrero que no hay un “cronograma artificial” para celebrar elecciones en Venezuela y afirmó que es difícil cuando la oposición está en el exilio. Destacó que ha habido estabilidad en el país sudamericano.

“No sé si hemos establecido un cronograma artificial. Lo importante es simplemente pensarlo con lógica. Es difícil celebrar elecciones cuando muchas de las personas que quieren participar han estado en prisión o aún se encuentran en el extranjero. Así que creo que, al entrar en esta fase de recuperación, que consideramos lenta... hemos hecho un buen trabajo trabajando con las autoridades provisionales en la fase de estabilización”, declaró.

Añadió que para que Venezuela logre su máximo potencial, es necesario atraer inversión y reconstruir su economía; tras ello “necesitará legitimar su gobierno mediante elecciones. Y ellos lo saben”.

