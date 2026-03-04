Pentágono revela nombres de soldados caídos; ¿cómo va el saldo mortal entre EU, Israel e Irán?

El Pentágono confirmó la identidad de cuatro de los seis militares de Estados Unidos (EU) que murieron en un ataque con drones en Kuwait, en medio de la guerra abierta entre EU, Israel e Irán. El impacto ocurrió en un centro de mando en Puerto Shuaiba, apenas un día después del inicio de la ofensiva militar contra territorio iraní.

Identifican a militares de EU muertos en Kuwait tras ataque con drones

Los soldados pertenecían al 103° Comando de Sostenimiento del Ejército de Estados Unidos . Las autoridades informaron que el dron alcanzó la instalación mientras cumplían funciones operativas vinculadas al despliegue regional tras los ataques contra Irán.

El Departamento de Defensa detalló que los militares fallecidos son:



Capitán Cody A. Khork, 35 años, Florida.

Sargento de primera clase Noah L. Tietjens, 42 años, Nebraska.

Sargento de primera clase Nicole M. Amor, 39 años, Minnesota.

Sargento Declan J. Coady, 20 años, Iowa, ascendido póstumamente.

Las otras dos víctimas aún no han sido identificadas públicamente.

¿Cuál es el saldo mortal entre EU, Israel e Irán?

La guerra iniciada el 28 de febrero entre EU, Israel e Irán ha dejado cientos de muertos en varios países de Medio Oriente.

El balance preliminar reportado fallecidos durante los ataques es:



Irán: 787 muertos, incluidos 165 estudiantes y personal educativo.

Israel: 10 civiles fallecidos tras ataques con misiles.

Líbano: 40 muertos confirmados.

Baréin: 1 víctima tras interceptación de misil.

Omán: 1 muerto por impacto en un petrolero.

Emiratos Árabes Unidos: 3 fallecidos.

EU: 6 militares muertos en Kuwait.

La confrontación entre EU, Israel e Irán sigue activa y las cifras podrían actualizarse conforme avancen los reportes oficiales; el conflicto ya impacta no solo a combatientes, sino también a civiles e infraestructura estratégica en toda la región.

Objetivos y flota naval iraní, en el centro de la ofensiva de Estados Unidos

El Mando Central de Estados Unidos informó que las fuerzas estadounidenses han atacado cerca de 2 mil objetivos en Irán, como parte de la campaña militar más amplia en Medio Oriente contra instalaciones estratégicas iraníes; además de estos bombardeos, se confirmó la destrucción de 17 embarcaciones pertenecientes a la armada iraní, debilitando significativamente su presencia naval en zonas clave como el Golfo Arábigo y el Golfo de Omán.

Según el ejército estadounidense, no hay actualmente “ni un solo barco iraní en marcha” en el Golfo Arábigo, el estrecho de Ormuz o el Golfo de Omán, lo que indica un impacto considerable sobre las capacidades marítimas de Irán en esta fase del conflicto.