Madre en Puerto Rico lleva a bebé al hospital por fiebre; tenía fractura craneal

Una madre llevó a su hijo de apenas 9 meses de edad a la sala de urgencias de un hospital en la ciudad de Ponce, en Puerto Rico, por un presunto cuadro de fiebre. No obstante, los doctores le encontraron una fractura craneal de gravedad.

Emergencia en Ponce: Bebé de 9 meses ingresa en estado crítico al Hospital San Lucas

La revisión de los médicos ocurrió alrededor de las 4:00 horas del 2 de marzo de 2026, en el Hospital San Lucas. El pequeño presentaba un cuadro de fiebre, pero al revisarlo encontraron una fractura en el cráneo y sangrado intracraneal, por lo cual se encontraba en situación crítica. La División de Homicidios de la Policía intervino de inmediato para indagar en el caso.

La policía corroboró que la misma madre había llevado al niño al mismo hospital hace dos semanas. Ella alegó que el bebé sufrió una caída el 20 de febrero de 2026. Los agentes revisarán el expediente del alta médica otorgada tras aquel primer incidente.

¿Caída previa o maltrato? Investigan incidente del 20 de febrero

La mujer, quien se mudó a la isla hace siete meses, enfrentó un interrogatorio policial para esclarecer más detalles. Las autoridades evaluaron si la fractura craneal y el sangrado diagnosticados en el niño resultaban compatibles con la supuesta caída de hace dos semanas, lo cual será investigado por las autoridades.

Protocolo activado: Departamento de la Familia interviene y asegura a menor de 7 años

La policía activó el protocolo del Departamento de la Familia. La madre no registraba expediente previo. En su residencia, los agentes aseguraron a una menor de siete años, quien ahora permanece bajo los cuidados de su abuela. Este paso formó parte de las medidas preventivas mientras avanza la investigación.

