Trailero está desaparecido tras asalto en Tehuacán, ¿habrá bloqueos carreteros?

Un trailero llamado Hugo Alexander Martínez fue reportado como desaparecido luego de presuntamente ser víctima de un asalto en Tehuacán, Puebla.

La desaparición del trailero fue reportada a través de redes sociales por la Asociación Nacional Transportista (ANTAC), quien pidió ayuda a la ciudadanía para encontrarlo.

¿Qué se sabe de la desaparición de trailero en Tehuacán, Puebla?

La ANTAC publicó un mensaje acompañado de la fotografía del transportista, quien de acuerdo con la información preliminar, fue visto por última vez el 9 de enero de 2026.

El reporte de la denuncia social indica que se dejó de tener contacto con él desde este viernes a las 17:00 horas.

En tanto, el tráiler que conducía es blanco y fue robado en Tehuacán, en el estado de Puebla, sin embargo, se desconoce el paradero de él y la unidad no ha sido localizada.

“Compañero desaparecido el día de ayer a las 5 de la tarde tras ser asaltado en Tehuacán, hasta el momento no se sabe del paradero del compañero ni del full. Si ves la unidad reportarla, si ves al compañero ayúdalo”, publicó la ANTAC.

¿Habrá bloqueos carreteros de transportistas por desapareción de trailero?

En otras ocasiones se han registrado manifestaciones con bloqueos en carreteras principales de México para exigir la localización de otros transportistas.

En el Estado de México se han reportado casos de operadores del transporte que fueron incluso privados de la libertad.

La desaparición de Hugo Alexander Martínez, hasta el momento, no contempla bloqueos carreteros por parte de la ANTAC.

Edomex registró casos de transportistas desaparecidos

El 22 de julio de 2025 desapareció Bernardo Aldana Becerril, líder de transportistas de la Alianza de Autotransportistas, Comerciantes y Anexas de México (ACME).

La última vez que se le vio fue en San Pablo Huantepec, en el municipio de Jilotepec tras ser privado de la libertad, lo que provocó el bloqueo de las autopistas México-Pachuca y México-Querétaro para exigir su localización.

Bernardo Aldana Becerril fue encontrado con vida en la madrugada del 24 de julio de 2025 en el municipio de Soyaniquilpan, mientras que seis personas fueron detenidas y puestas a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Edomex para determinar su situación jurídica por su presunta relación en los hechos.

Bernardo Aldana, coordinador de ACME en Jilotepec, habría sido privado de su libertad por negarse a ser extorsionado, de acuerdo con el propio sindicato.

“Nuestro compañero Bernardo Aldana, coordinador de ACME en Jilotepec, quien fue privado ilegalmente de su libertad este día por sujetos fuertemente armados al negarse a ser extorsionado”, informó el 22 de julio de 2025.

Otro caso fue el del transportista Fernando Galindo Salvador, quien fue visto por última vez el 30 de octubre de 2025 en el municipio de Jilotepec, quien fue encontrado con vida luego de un bloqueo de sus compañeros para exigir su localización.

La Alianza de Autotransportistas Autónomos de la República Mexicana A.C. convocaron a miles de conductores a movilizarse para exigir que apareciera y seguridad para el gremio.

El 4 de noviembre de 2025 Fernando Galindo Salvador fue localizado con vida tras ser privado de la libertad en el ejido de San Lorenzo Octeyuco.

Durante el operativo para encontrarlo fueron detenidos tres sujetos, entre ellos Nery “N” alias “El Moto”, identificado como integrante La Familia Michoacana.

Este sujeto presuntamente es el encargado del grupo de alinear a taxistas en los municipios de Jilotepec, Soyaniquilpan y Acambay, por lo que privaba de la libertad a sus líderes.