¿Te devuelven tu dinero? Esto pasa si cancelan tu vuelo por paso de huracán “Beryl” en México

¡Atención, viajeras y viajeros! Autoridades aeroportuarias han comenzado a tomar medidas de seguridad ante la llegada del huracán “Beryl” a México, esto para mantener a salvo a miles de usuarios y trabajadores, pero ¿qué pasa si cancelan mi vuelo?

Se espera que el huracán toque tierra en la Península de Yucatán esta noche, provocando fuertes vientos, olas dañinas e inundaciones en la región.

Por su parte, el gobierno de Quintana Roo activo la alerta naranja en todos los municipios del estado.

¿Qué hago si mi vuelo se cancela por paso de huracán “Beryl”?

¡Toma nota! El Aeropuerto de Tulum y Cozumel anunciaron que habrá suspensión de operaciones para este 4 de julio 2024 debido al paso del huracán “Beryl” en la región, pero ¿qué hacer si mi vuelo se cancela?

Si tu viaje fue cancelado debido a este fenómeno, es importante que acidar directamente con tu aerolínea nacional o internacional , pues cada compañía cuenta con protocolos distintos para este tipo de crisis.

Aerolíneas compartieron que la llegada de “Beryl” a México podría ocasionar afectaciones en los vuelos, por ello, se compartieron los números de atención para que las y los viajeros se comuniquen con sus respectivas compañías aéreas.

¿Qué pasa con el boleto de avión si tu vuelo se cancela por “Beryl”?

¿Qué pasa con mi dinero? Las malas condiciones climáticas no dependen de las aerolíneas, por esta razón , las compañías NO se hacen responsables de la devolución del dinero del boleto de avión , ya que la decisión no estuvo en sus manos.

Aunque no se hace el reembolso del dinero, en caso de suspensión o cancelación de vuelos las aerolíneas están obligadas a brindar los siguientes servicios a las y los usuarios afectados:



Uso de internet

Alimentos

Transporte

Hospedaje (en caso de ser necesario).

Vuelo alternativo

Acceso a llamadas telefónicas y/o envío de correos electrónicos

¡Importante! Los derechos que se tengan por cancelación de vuelos por huracán “Beryl” dependerán de la aerolínea que se haya contratado, ya que no todos ofrecen los mismos ”beneficios” en este tipo de situaciones.

#AICMInforma:

⚠️ Por condiciones meteorológicas debido al huracán 🌪️ #Beryl, tu vuelo puede verse afectado.

Si tienes programado un viaje con destino o desde aeropuertos ubicados en Quintana Roo, Yucatán, Chiapas, Campeche, Tabasco, Veracruz o Tamaulipas, te sugerimos mantenerte… — @AICM_mx (@AICM_mx) July 4, 2024

Esta es la trayectoria del huracán “Beryl”

¡Mantente informado! Fuerza Informativa Azteca te comparte el trayectoria del Huracán “Beryl” y su llegada a tierras mexicanas.