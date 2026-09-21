Huracán “Polo” provoca que cancelen clases: Este estado suspendió actividades escolares para este martes 22 de septiembre
La intensificación del huracán “Polo” provocó que autoridades tomaran la decisión de suspender clases para este martes 22 de septiembre; este es el estado sin actividades escolares.
El panorama del clima se ha estado complicando los útlimos días en las costas del Pacífico. La tormenta tropical "Polo" ganó fuerza rápidamente este lunes 21 de septiembre de 2026 y ya se convirtió en huracán categoría 1. Ante el peligro que representan las intensas lluvias y las rachas de viento, el gobierno de Guerrero anunció la suspensión de clases para este martes 22 de septiembre.
Estos son los municipios que no van a tener actividades escolares y cuáles estados se verán afectados por las lluvias.
Huracán "Polo" alcanza la categoría 1 en el Pacífico
El Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos confirmó que la tormenta tropical "Polo" subió la fuerza de sus vientos frente a las costas del Pacífico mexicano, alcanzando formalmente la categoría 1 en la escala Saffir-Simpson.
Su trayectoria y bandas nubosas mantendrán condiciones de alerta en la franja de las costas de México.
Suspendidas las clases en Acapulco, Costa Grande y Costa Chica por el #HuracánPolo— Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) September 21, 2026
⚠️ Polo subió a categoría 1 y causará lluvias torrenciales y oleaje alto pic.twitter.com/DAqxDDo45K
Suspenden clases en Guerrero
Para cuidar a estudiantes y profesores, la gobernadora de la entidad guerrerense y la Secretaría de Educación Guerrero anunciaron el paro total de labores académicas y administrativas para este martes 22 de septiembre de 2026.
La medida aplica para escuelas públicas y privadas de ambos turnos en:
Acapulco: Suspensión general en todos los niveles educativos.
Costa Grande: Sin actividades en planteles escolares.
Costa Chica: Afecta a todas las instituciones de la zona.
Los 5 estados que tendrán lluvias intensas
El paso del huracán "Polo" no solo afectará a Guerrero. Los reportes meteorológicos advierten que el fenómeno provocará lluvias fuertes y oleaje elevado en cinco entidades del Pacífico mexicano:
- Oaxaca
- Michoacán
- Guerrero
- Jalisco
- Colima
Recomendaciones oficiales ante el paso del huracán "Polo"
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Guerrero recomendó a las familias tomar precauciones ante los riesgos por "Polo".
Sugieren asegurar objetos sueltos en patios, ubicar los refugios temporales más cercanos y estar al pendiente del avance del ciclón únicamente por vías oficiales.
Los equipos de emergencia mantienen la vigilancia en riberas y litorales para reaccionar en caso de deslaves o inundaciones.