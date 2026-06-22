¿Les dieron 800 millones de pesos? SEP habla sobre acuerdos con la CNTE y aclaran si regresarán las marchas

Tras el mega plantón y paro nacional de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNTE, por fin se llegó a un acuerdo con el gobierno federal y la Secretaría de Educación Pública, SEP.

Algunos detalles de dicha tregua ya fueron revelados por los mismos titulares de algunas dependencias, ¿les dieron dinero para que se retiraran de la capital del país?

CNTE se retira de la Ciudad de México

La CNTE acordó levantar su plantón y retiraron alrededor de 12 mil miembros que se quedaban en las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México.

Los propios miembros dijeron que el alargue del plantón ya les estaba generando pérdidas económicas, lo que provocó que tomaran la decisión de liberar todas las calles bloqueadas despué de tres semanas de marchas y manifestaciones.

Los integrantes también retiraron su "campamento" de Oaxaca, donde mantenían 50 calles principales de la capital cerradas completamente.

La CNTE va a seguir con las marchas

La CNTE aclaró que esta retirada no significa el fin definitivo de sus movilizaciones, sino un repliegue táctico, es decir, una pausa temporal, con el propósito de analizar las propuestas que el gobierno federal les dio durante las negociaciones, advirtiendo que podrían volver a iniciar las protestas si no se cumplen las demandas.

🚨 #AlertaADN | Vándalos de la CNTE levantan plantón



Tras casi tres semanas de protestas, la CNTE acordó poner fin a la huelga nacional y retirar su plantón en la Ciudad de México.



Regresarán a sus estados para reorganizar su movimiento, aunque mantienen sus principales… pic.twitter.com/uLSqqBOZY5 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) June 21, 2026

La CNTE y los destrozos de sus marchas

El tiempo que duraron las protestas estuvo definido por daños a la propiedad pública y disturbios en la Ciudad de México, Oaxaca, Guerrero, Chiapas y otros estados de la república mexicana.

Durate las jornadas de manifestaciones hubo destrozos en calles, patrullas e inmuebles, aunque, a pesar de los graves daños y de los enfrentamientos violentos, los reportes confirman que no hubo ni un solo integrante de la CNTE detenido.

Las SEP le dio dinero a la CNTE para que se retiraran

Ante las preguntas de si la SEP le dio dinero a la CNTE para que se fueran, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, dijo que se dieron 800 millones de pesos al sector educativo en Oaxaca.

Aunque, Delgado negó que el dinero se utilizó para comprar el fin del paro, asegurando que los recursos no fueron parte de las mesas de negociación.

A dónde van a ir esos 800 millones de pesos

El titular de la SEP dijo que el presupuesto de 800 millones de pesos ya estaba planeado y asignado antes de que iniciaran las propuestas ante las marchas.

Delgado dijo que los fondos públicos están destinados a cubrir necesidades de infraestructura y materiales didácticos en las escuelas de la entidad, garantizando que el dinero no terminará en los bolsillos de la CNTE.