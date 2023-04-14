Ilsa, el ciclón tropical más fuerte que ha impactado Australia

En Australia “El ciclón Ilsa ha establecido un nuevo récord australiano de velocidad del viento sostenido de 10 minutos de 218 kph [135 mph] en Bedout Island”, tuiteó la Oficina de Meteorología en Australia.

Es por eso que Ilsa es el ciclón más fuerte en azotar las costas de Australia.

El ciclón tropical es un fenomeno narural de mayor amenaza y esta conlleva a diferentes peligros que individualmente pueden afectar. El ciclón tropical se asocia generalmente a lluvias muy intensas, que pueden provocar inundaciones generalizadas, también a vientos dañinos o destructivos y, en el caso de los sistemas más intensos, los vientos de superficie pueden alcanzar velocidades superiores a los 300 km/h.

Es por eso que Ilsa es el ciclón más fuerte en azotar las costas de Australia, comparado con un huracán está en la categoría 5 que es una escala de vientos increíble, además de los fuertes vientos, se espera que Ilsa traiga de 150 a 300 mm de lluvia cerca de la costa y las cantidades disminuirán a medida que la tormenta avance tierra adentro.

Tropical Cyclone Ilsa made landfall in Western Australia around midnight local time on April 13, 2023.



The @nasa @noaa Suomi NPP satellite captured this image about 10 hours prior. https://t.co/voFpD6ze4D pic.twitter.com/EGuDKflr5u — NASA Earth (@NASAEarth) April 14, 2023

Se espera que Ilsa retenga la intensidad de un ciclón tropical a medida que avanza tierra adentro a través de Australia y se debilite su fuerza cada vez.

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Características de los ciclones tropicales

Un ciclón tropical es una tormenta de rápida rotación y se origina en el océano tropical, del océano se extrae la energía necesaria para desarrollarse. El centro del ciclón es de baja presión y las nubes se desplazan de forma en espiral hacia la pared que rodea el "ojo", la parte central del sistema donde no hay nubes son por lo general tranquilas.

Su diámetro suele ser de unos 200 a 500 km, pero puede alcanzar los 1000 km. El ciclón tropical genera vientos muy violentos, lluvias torrenciales, olas altas y en algunos casos mareas de tempestad o inundaciones costeras muy destructivas.

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velocidad de los vientos máximos

El ciclón tropical está identificado por tener vientos de forma máxima y científicos suelen identificarlos de las siguientes maneras:



Depresión tropical , cuando la velocidad de los vientos máximos sostenidos es inferior a 63 km/h

, cuando la velocidad de los vientos máximos sostenidos es inferior a 63 km/h Tormenta tropical , cuando la velocidad de los vientos máximos sostenidos es superior a 63 km/h a este tipo de tormentas se les pone nombres.

, cuando la velocidad de los vientos máximos sostenidos es superior a 63 km/h a este tipo de tormentas se les pone nombres. Huracán ciclón tropical severo, cuando la velocidad de los vientos máximos sostenidos es superior a 116 km/h.