Un meteorito podría impactar a la Tierra en el 2068: ¿Qué tan peligroso es el asteroide Apofis?

Desde hace décadas, miles de asteroides son monitoreados por distintos grupos de astrónomos alrededor del mundo, pues con el objetivo de estar prevenidos por el posible golpe de un meteorito en el futuro, se catalogan las probabilidades de impacto de aquellos que parecen tener una breve ruta hacia la Tierra; en ese sentido, uno de los que llaman la atención desde hace casi 20 años es el asteroide Apofis 99942.

Cuando parecía que todo alrededor de este fragmento de 300 metros de diámetro no representaba ningún tipo de peligro, nuevas observaciones por parte del Instituto de Astronomía de la Universidad de Hawái revelaron que se incrementaron las posibilidades de un impacto con la Tierra, luego de que el asteroide modificara su órbita.

El 2029 será el año clave para determinar si las probabilidades de que el Apofis 99942 se dirija hacia nuestro planeta, pues es el año en que pasará a unos 31 mil 900 kilómetros de distancia y podría perfilarse a la Tierra para el 2068; sin embargo, hasta el momento sigue siendo de una probabilidad baja, pero no imposible.

El asteroide Apofis podría convertirse en el meteorito que impacte la Tierra en el 2068, pero la probabilidad aún es baja|NASA/JPL-CALTECH

La investigación fue publicada por la Division for Planetary Sciences a raíz de observaciones realizadas en el 2020. En el análisis, la cabecilla del estudio, Dave Tholen, explicó que el impacto del asteroide Apofis estaba descartado para el 2029, pero tras corroborar que su órbita se mueve alrededor de unos 170 metros por año, se puede prever una posibilidad de choque con nuestro planeta en el 2068.

¿Puede caer un meteorito en el planeta Tierra?

Si nos referimos al asteroide Apofis 99948, la posibilidad de que impacte su meteorito en la Tierra existe y, en teoría, es probable; sin embargo, por ahora la posibilidad es mínima e inferior al 1%.

De acuerdo con el informe recogido por la revista National Geographic España, la NASA estima que "la probabilidad de que acabe sucediendo se reduce a una entre 150.000, esto es, aproximadamente un 0.00089%", por lo que se trata de una mínima chance de que esto pueda ser fatal para la Tierra y que provoque métodos de defensa.

“El acercamiento a la Tierra de Apofis en abril de 2029 será determinante para ver si esa probabilidad aumenta o disminuye en 2068, pues el tirón gravitacional de la Tierra podría modificar la órbita del asteroide” Santos Sanz

¿Cuál es la diferencia entre meteorito y asteroide?

De acuerdo con los reportes de la NASA, un asteroide es un pequeño objeto rocoso que orbita alrededor del Sol, que en este caso es el identificado como Apofis. Posteriormente, se convierte en un meteoroide, que es lo que le sucede a una pequeña parte del asteroide o cometa cuando se desprende de ella, para después pasar a ser un meteoro, que es cuando arde al entrar en la atmósfera terrestre y empieza a crear un haz de luz en el cielo.

Finalmente, se convierte en meteorito y se refiere a la pieza rocosa que sobrevive y llega a la superficie de la Tierra, por lo que es importante determinar cuáles son las diferencias de estos términos.

