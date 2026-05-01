“Sinaloa parece cementerio": Coparmex reporta pérdida de 22 mil empleos y exige la salida de Rubén Rocha

En una cruda radiografía sobre la situación que atraviesa Sinaloa, la presidenta de Coparmex en la entidad, Martha Reyes, denunció que el estado se encuentra en un estado de abandono institucional que ha pulverizado la economía local. En entrevista para Hechos AM, la líder empresarial exigió la separación del cargo del gobernador Rubén Rocha Moya, no como un juicio de culpabilidad, sino como una medida urgente para recuperar la gobernabilidad y la confianza de los inversionistas.

“Lo que estamos pidiendo es que haya gobernabilidad. Pedimos que nos ayuden separando al gobernador para que el gobierno no se enfoque solo en justificar o atraer pruebas y nos deje en el abandono”, sentenció Reyes.

El impacto del “Síndrome del Avestruz” en los números

Mientras el discurso oficial sostiene que la situación en el estado es de calma, las cifras presentadas por Coparmex dibujan un escenario de crisis profunda. Reyes acusó a las autoridades de aplicar el “síndrome del avestruz”, escondiendo la cabeza ante una realidad que los registros del Seguro Social y el INEGI ya no pueden ocultar.

El balance de los últimos meses es alarmante:

Desempleo masivo: Se registra una pérdida de 22 mil empleos (11 mil formales y 11 mil informales).

Se registra una pérdida de (11 mil formales y 11 mil informales). Cierre de empresas: Reportan 5 mil bajas patronales ante el IMSS.

Reportan ante el IMSS. Colapso turístico y de vivienda: Una caída del 60% en el turismo y un descenso de hasta el 35% en la plusvalía de las viviendas.

Una caída del y un descenso de hasta el de las viviendas. Parálisis en construcción: El sector presenta un freno del 70% en las obras.

Crece la presión contra el narco-gobernador Rocha Moya



La senadora @palomaSnchez retoma el reclamo en #Sinaloa: exigen la renuncia del gobernador



Asegura que no es una postura personal, sino el eco de marchas y protestas por la violencia en el estado



Los detalles en #HechosAM pic.twitter.com/4IzYisgORv — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 1, 2026

Vivir en el temor: El costo social de la inseguridad en Sinaloa

Martha Reyes describió que los empresarios sinaloenses han tenido que “aprender a sobrevivir” en un entorno donde las persianas cerradas y la extorsión son la constante. Advirtió que la inversión extranjera y local ha desaparecido desde hace 20 meses debido a la falta de certeza jurídica y de seguridad.

“No les voy a decir todos los locales que están cerrados porque parece cementerio”, lamentó la presidenta de Coparmex, quien añadió que el 85% de los sinaloenses se sienten inseguros en su propio estado. Al cierre de la entrevista, Reyes aseguró que su denuncia nace del miedo a que la sociedad se acostumbre a vivir en el temor y sin esperanza, reiterando que la estabilidad de Sinaloa debe estar por encima de cualquier interés político.

