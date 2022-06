Impulsa AMLO propuesta para que Guardia Nacional dependa de Sedena

El Presidente, Andrés Manuel López Obrador, impulsó la propuesta de reforma de Ley a la Constitución para que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

“Necesitamos dejar consolidada la corporación”, subrayó al conmemorar el tercer aniversario de la fundación de la Guardia Nacional, en el Heroico Colegio Militar.

“En este caso tan determinante tenemos que buscar que la Guardia Nacional quede inscrita en una institución como la Secretaría de la Defensa”, añadió ante Gobernadores.

El Ejecutivo recordó que se contó, al inicio del Gobierno, con la participación de todas las fuerzas políticas en el Congreso al poner por delante el interés de la Nación para lograr la reforma a la Constitución, por unanimidad, con el objetivo de la creación de la Guardia Nacional.

En el evento que encabezó este jueves se llevó a cabo la ceremonia de entrega de 411 recompensas en el Heroico Colegio Militar, en la Ciudad de México.

Se contará con alrededor de 500 instalaciones de la Guardia Nacional en el País

Para finales de esta administración se prevé que contarán con alrededor de 500 instalaciones de la Guardia Nacional en el País y se están construyendo unidades habitacionales para los elementos y sus familias.

La Guardia Nacional ya es reconocida, aprobada por la mayoría de los mexicanos, mas del 80 por ciento de la población está conforme y ocupa el tercer lugar en confianza sólo después de la Marina y el Ejército, subrayó al recordar la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, INEGI 2021

Agregó que el desempeño ha sido ejemplar a lo largo del tiempo, es mas lo que ha aportado a la paz y tranquilidad del País.

Además, aseguró que no se ha corrompido el Ejército y que el soldado es pueblo uniformado.

“Para quienes tienen preocupación de los derechos humanos, tenemos que recordar la responsabilidad del Gobierno civil, si el Presidente no tiene afanes represivos, si el Presidente considera que la paz es producto de la justicia y que no se puede enfrentar la violencia con la violencia, no hay nada que temer”, agregó López Obrador.

Pidió darle la confianza a esta institución y solicitó dejarla en buenas manos.

Al concluir el acto mostró su confianza en la Jefa de Gobierno y los gobernadores para que le ayuden a convencer a los legisladores de que es importante la reforma de Ley a la Constitución que propone.