IMSS pide evitar reuniones el Día de la Candelaria por Covid-19

IMSS recomendó no reunirse por el Día de la Candelaria, y recordó que el estar vacunados contra el Covid-19 no significa que no se puedan contagiar.