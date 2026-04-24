Agricultor envía tráiler con donativos a Veracruz, lo interceptan, incendian y secuestran al chofer

Roban e incendian un tráiler cargado con cebollas, enviado como donativo desde Puebla hacia Veracruz. Antonio Valente Martínez es el agricultor encargado de enviar el alimento, por lo que se quejó en redes sociales ante este caso de delincuencia y violencia.

¿Qué pasó con el tráiler de cebollas en la carretera Córdoba-Veracruz?

El ataque ocurrió sobre la carretera federal 150 Córdoba-Veracruz, a la altura de la zona conocida como “La Quebradora”. De acuerdo con los primeros reportes de corporaciones de emergencia, la unidad fue interceptada, robada y posteriormente incendiada.

El tráiler transportaba cebollas que serían entregadas como apoyo a habitantes de la comunidad de La Tinaja. Sin embargo, el camión nunca llegó a su destino.

Cuando los equipos de emergencia arribaron al lugar, confirmaron que la unidad ya estaba completamente calcinada, por lo que fue considerada pérdida total.

El agricultor poblano Antonio Valente Martínez, quien envió el cargamento, denunció públicamente que el chofer habría sido privado de la libertad durante el ataque. Hasta ahora, no se ha confirmado su paradero, lo que ha encendido las alertas entre familiares y autoridades.

“Solo queríamos ayudar”: la reacción del agricultor

A través de redes sociales, Antonio Valente expresó su frustración y tristeza por lo ocurrido. Aseguró que el envío de cebollas no tenía ningún fin político ni económico, sino simplemente apoyar a personas que lo necesitan.

Según explicó, decidió regalar el producto porque su precio estaba muy bajo, y considera que los alimentos del campo deben llegar a quienes más lo requieren.

El agricultor también denunció que no fue el único ataque, ya que otras unidades relacionadas con su actividad habrían sido incendiadas, sumando al menos cuatro tráileres afectados.

¿Qué se sabe de los otros tráileres incendiados en Veracruz?

De acuerdo con el propio productor, además del camión que transportaba las cebollas, otras tres unidades también fueron quemadas en hechos que ocurrieron casi de forma simultánea.

Aunque no hay una versión oficial clara sobre quiénes estarían detrás de estos ataques, el agricultor señaló que podrían estar involucrados desde delincuentes hasta funcionarios, aunque insistió en que no tiene pruebas concluyentes.

Este hecho, solo muestra una vez más la inseguridad en carreteras del país, donde transportistas y productores enfrentan riesgos constantes. Más allá de las pérdidas económicas, el hecho de que se haya tratado de un donativo ha generado mayor indignación, ya que el cargamento estaba destinado a apoyar a comunidades con menos recursos.