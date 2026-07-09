Empleos en México: IMSS asegura récord histórico, pero encuesta revela condiciones laborales críticas

El mercado laboral en México muestra lecturas opuestas. Mientras el director general del IMSS, Zoé Robledo, aseguró que el país alcanzó un récord histórico de empleos formales, con más de 22.7 millones de puestos registrados y un incremento en el salario base de cotización, datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI presentan un panorama distinto, con pérdida de empleos, condiciones laborales precarias y un aumento de la informalidad entre la población económicamente activa.

¿Qué esta pasando con el empleo en México?

A pesar de que la economía mexicana se está cayendo a pedazos y automotrices como Toyota se están llevando miles de trabajos a Estados Unidos, el director del Seguro Social, Zoé Robledo, se atrevió a decir que México está rompiendo récords en creación de empleos y solo está por debajo de Japón en la OCDE.

“Al cierre de junio de 2026, el IMSS registra 22 millones 779 mil 704 puestos de trabajo. Esta es la cifra más alta para un mes de junio desde que se tiene registro. Tan solo durante el mes de junio se crearon 61 mil nuevos empleos. Y en el primer semestre de lo que va del año ya sumamos 262 mil 628 nuevos puestos de trabajo”, dijo Zoe Robledo, director general del Seguro Social.

Y no solo eso, Robledo dijo que todos esos nuevos trabajos están bien pagados. “Pero no es solamente más empleo, también hay que hablar de su calidad. El salario base de cotización sigue creciendo en México, alcanza 669.1 pesos diarios, con un crecimiento de 6.4 por ciento, es decir, está superior a la inflación”, mencionó Zoe Robledo, director general del Seguro Social.

La peor caída de empleos en los últimos 20 años

Pero el INEGI tiene otros datos, dice que estamos ante la peor caída en la generación de empleos en los últimos 20 años; la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo reporta que 281 mil personas dejaron sus trabajos entre mayo de 2025 y mayo de 2026.

La mayoría lo hizo de forma voluntaria porque dijeron que sus trabajos no tienen la calidad que presume Zoe Robledo. De hecho, la misma encuesta dice que uno de cada tres trabajadores en México siente que sus condiciones laborales son críticas, que trabajan con salarios mínimos y con largas y extenuantes jornadas. Por eso, terminan renunciando y pasándose a la economía informal.

La encuesta señala que la falta de trabajos de calidad y la desaparición de empleos bien pagados y con seguridad social hicieron que el 55.2 por ciento de las personas económicamente activas en México se encuentren en la informalidad.