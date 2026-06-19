El Callejón de los Sabores: El rincón tradicional entre los rascacielos de Polanco

En el corazón de la zona de Polanco, el barrio Ampliación Granada vive una transformación radical frente al imparable desarrollo. Sumergido entre imponentes torres de departamentos y centros comerciales, sobrevive un estrecho callejón de apenas dos cuadras donde más de 50 familias han sido testigos de cómo su entorno cotidiano ha cambiado drásticamente en las últimas dos décadas y se resisten a dejar sus espacios.

La metamorfosis de un barrio: 20 años bajo la sombra en Polanco

Los habitantes originales señalan que el proceso de cambios ha sido silencioso y poco transparente. Según los residentes, el avance de las constructoras comenzó hace unos 20 años.

El Callejón de los Sabores: El refugio gastronómico frente a la efervescencia de precios en Polanco

El andador conserva una identidad gastronómica única: el “Callejón de los Sabores”. Este sitio alberga 14 cocinas económicas que ofrecen un respiro a los oficinistas de la zona, quienes buscan opciones con sazón hogareño frente a los elevados costos de los restaurantes cercanos.

Los menús en estas fondas oscilan entre los 100 y 150 pesos, convirtiéndose en una alternativa necesaria ante el incremento en el costo de vida local, que ha disparado los precios de servicios básicos como el agua y la luz.

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El crecimiento de la zona no ha logrado doblegar la voluntad de sus residentes más antiguos. Figuras como Doña Berta, con más de 60 años habitando el lugar.

Ante la pregunta sobre la posibilidad de abandonar su hogar, la respuesta es contundente: “Mientras nosotros existamos, vamos a pelear hasta con uñas y dientes” para preservar el espacio que ha visto pasar generaciones.

