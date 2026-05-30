¿Mil pesos ya no alcanzan? Esto fue lo que compramos de la canasta básica en el mercado

Para millones de familias mexicanas, esta es la pregunta se repite cada semana: ¿alcanza el dinero para llenar la despensa? Con el aumento en el precio de varios alimentos, cada visita al mercado se convierte en un auténtico reto de matemáticas en donde el objetivo es estirar el presupuesto lo más posible. En un recorrido de Azteca Noticias por un mercado de la Ciudad de México, se realizó una sencilla prueba: Descubrir cuánto es lo que se puede comprar por mil pesos, esto con el objetivo de saber para qué alimentos alcanza para abastecer la canasta básica familiar.

¿Qué productos son los que más han subido de precio en este 2026?

Las verduras siguen siendo uno de los golpes más fuertes para el bolsillo de las amas de casa; el jitomate, indispensable para salsas, arroces y guisados, se encontró hasta en 40 pesos por kilogramos, mientras que los chiles jalapeños rondaban los 35 pesos por kilo.

“El jitomate es una base principal para el arroz, para la sopa, los guisados y las salsas”, comentó Maribel, ama de casa consultada durante el recorrido de Azteca Noticias, que tan solo con la compra de las verduras básicas se gastaron alrededor de 200 pesos del presupuesto.

¿Realmente alcanza el dinero para llenar la despensa?



Un recorrido por mercados reveló que comprar productos básicos para alimentar a una familia puede superar fácilmente los mil pesos.



Verduras como el jitomate rondan los 40 pesos por kilo y los chiles jalapeños alcanzan los… pic.twitter.com/SawATNJf6M — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 30, 2026

¿Qué pasa con las frutas en la canasta básica em 2026?

Las frutas tampoco dieron tregua; la naranja alcanzó los 30 pesos por kilo, impulsada por factores estacionales, además de las altas temperaturas que afectan la conservación del producto.

El mango se mantuvo alrededor de los 30 pesos por kilo, mientras que el plátano fue una de las pocas buenas noticias al encontrarse en aproximadamente 12 pesos por kilo. Al sumar frutas y verduras, el gasto ya superaba los 450 pesos.

¿Por qué la carne consume más de la mitad del presupuesto en México 2026?

La carne de res se encontró en alrededor de 250 pesos por kilo, la de cerdo en 150 pesos, mientras que el pollo también alcanzó cerca de 150 pesos por kilo.

Para muchas familias, esto ha significado reducir las porciones o incluso eliminar ciertos productos de su lista habitual: “Ya no la compra uno de plano”, comentó entre risas Martha, otra compradora.

Al final del ejercicio, la suma llegó a mil dos pesos, y eso sin incluir productos esenciales como el huevo, la leche (afectada por el aumento de los combustibles),el aceite o los alimentos enlatados.

¿Alcanza realmente la canasta básica con mil pesos?

Esta experiencia refleja una preocupación recurrente entre consumidores: La percepción de que el costo de la despensa crece más rápido que los ingresos familiares. Aunque los precios pueden variar según la región, el mercado y la temporada, para muchas personas cada aumento representa ajustes inmediatos en la mesa de sus hogares.

