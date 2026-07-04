Cinco momentos que cambiaron para siempre la relación entre México y Estados Unidos

La relación entre México y Estados Unidos ha evolucionado a lo largo de casi dos siglos entre conflictos, acuerdos y cambios económicos que han transformado a ambos países.

Desde la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo hasta el T-MEC y los actuales desafíos en materia de migración y comercio, estos cinco momentos ayudan a entender por qué la frontera compartida sigue siendo una de las más relevantes y complejas del mundo.

