Más que transporte: por qué cada vez más personas eligen la motocicleta en México

En las grandes ciudades como la Ciudad de México (CDMX), los altos tiempos de traslado y la percepción de inseguridad han impulsado el crecimiento del uso de motocicletas. Este medio de transporte se ha convertido en una de las principales alternativas, por su agilidad y la economía frente al automovil y el transporte público.

Según el ING, hoy circulan casi nueve millones en todo el país y las razones son claras ayudan a reducir los tiempos de traslado, consumen menos combustible que un automóvil y en muchas comunidades rurales son clave para llegar a escuelas, clínicas y centros de trabajo.

Además, su uso ya no se se limita solo a la movilidad personal, sino que también se ha consolidado como una herramienta clave del trabajo y generación de ingrespsos, especialmente en servicos d entrega y plataformas digitales hoy en día.

