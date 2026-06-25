Más que transporte: por qué cada vez más personas eligen la motocicleta en México
El tráfico, el costo y la inseguridad impulsan el uso de motocicletas en México; cada vez más personas las eligen por eficiencia y libertad diaria.
En las grandes ciudades como la Ciudad de México (CDMX), los altos tiempos de traslado y la percepción de inseguridad han impulsado el crecimiento del uso de motocicletas. Este medio de transporte se ha convertido en una de las principales alternativas, por su agilidad y la economía frente al automovil y el transporte público.
Según el ING, hoy circulan casi nueve millones en todo el país y las razones son claras ayudan a reducir los tiempos de traslado, consumen menos combustible que un automóvil y en muchas comunidades rurales son clave para llegar a escuelas, clínicas y centros de trabajo.
Además, su uso ya no se se limita solo a la movilidad personal, sino que también se ha consolidado como una herramienta clave del trabajo y generación de ingrespsos, especialmente en servicos d entrega y plataformas digitales hoy en día.