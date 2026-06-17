Stablecoins: el auge de las monedas estables impulsa la integración de las finanzas digitales

El uso de las monedas estables, conocidas como stablecoins, se ha disparado en Latinoamérica, impulsado por la rápida adopción de los pagos en tiempo real y la creciente integración entre las finanzas tradicionales y las digitales.

Stablecoin Conference 2026

Durante la Stablecoin Conference 2026, con México como uno de los protagonistas del análisis, especialistas coincideron en que estos activos digitales se han convertido en un motor de innovación, inclusión financiera y el bienestar económico para millones de personas.

El uso de monedas estables, mejor conocidas como stablecoins, se ha disparado en latinoamérica.

“En Latinoamérica estamos construyendo pagos en tiempo real y eso se ha aceptado de forma muy agresiva. Los pagos SPEI se han convertido en una forma dominante de pago, de pagos en tiempo real”, dijo el director general de negocios BITSO.

México estuvo en el centro del análisis durante el segundo día de la Stablecoin Conference 2026.

En el que Azteca Noticias es media partner y donde quedó claro que los activos digitales como las criptomonedas y las monedas estables son ya un importante motor de la economía y la inclusión financiera.

“El sector privado es un catalizador de la innovación y lo que permite eso es que tengamos un mayor bienestar financiero y eso se traduce en un mayor bienestar personal”, explicó la directora general Fintech México.

“No hay, o al menos es difícil concebir, crecimiento económico si no hay innovación y romper esos cotos en donde no todo el mundo puede tener acceso a productos innovadores y que generen rendimiento”, dijo la CEO BIVA.

Durante dos días quedó claro que el sistema financiero tradicional y el digital se integran cada vez más en beneficio de la población.

¿Qué son las stablecoins?

Las monedas estables, conocidas como stablecoins, son un tipo de criptomoneda diseñada para mantener un valor fijo al estar respaldadas o vinculadas a activos como el dólar estadounidense.

A diferencia de otras criptomonedas, cuyo precio puede variar de forma significativa, las stablecoins buscan ofrecer estabilidad, por lo que se han convertido en una herramienta cada vez más utilizada para realizar pagos digitales, transferencias internacionales y facilitar el acceso a servicios financieros.