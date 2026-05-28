Remesas que construyen hogares: el esfuerzo a 3 mil kilómetros que transforma vidas en México

Este es el verdadero sustento de millones de familias en México. Implica no solo un lazo irrompible, sino el esfuerzo continuo constante que se traduce en remesas. Así es el apoyo mexicano.

Cómo el dinero desde EU impulsa viviendas, negocios y desarrollo local

Cada tabique representa el esfuerzo de Alejandra, aunque ella esté a 3 mil 500 kilómetros de distancia.

Desde hace 20 años vive en Virginia, en Estados Unidos, pero no se olvida de mamá. Le envía dinero que Ofelia ocupa para construir un departamento.

“Es el esfuerzo que ella ha hecho del tiempo que ha estado allá. Aquí le estoy haciendo sus cuartitos para que el día de mañana, si ella se llega a venir pues ya tiene dónde llegar”, dijo Ofelia Hernández, mamá de Alejandra.

Ofelia reinvierte el dinero que recibe y al mismo tiempo genera valor porque ofrece trabajo a dos personas. Compra varilla, cemento, arena, grava, activa la cadena de suministro y genera riqueza.

Esa es la importancia de las remesas en México. La inversión extranjera que realmente cuenta es la de los paisanos; observe esta gráfica:

En 2015, las remesas fueron de 24 mil millones de dólares y para 2024, casi 65 mil millones de dólares.

Comparemos esos números con la inversión extranjera nueva en México. En 2020, por ejemplo, eran de 22 mil millones de dólares, pero en 2024 bajaron a 4 mil millones de dólares, nada que ver con las remesas.

“Qué orgullo de esa gente que está sufriendo, pero para ver a su familia, verla bien”, dijo Ofelia Hernández, mamá de Alejandra.

Impulsan la economía local

Con el dinero que Ofelia recibe, también puso un negocio de productos estéticos y un club de nutrición. Se hizo de proveedores y juntos impulsan la economía local.

“Lo poquito que me va mandando pues aquí lo estoy invirtiendo y me dice: ahí para que te vayas ayudando madre”, mencionó Ofelia Hernández, mamá de Alejandra.

En 2024, 5 millones de hogares en México, como el de Ofelia, recibieron dinero del extranjero; es el esfuerzo de Alejandra y el de millones de paisanos.

“Gracias por todo el apoyo que ella me da y si no fuera por ella, quién sabe qué sería”, dijo Ofelia Hernández, mamá de Alejandra.