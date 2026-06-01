¿Por qué sube todo cuando aumenta la gasolina? Así funciona la cascada de la inflación en México

Lo que ocurre con el crudo en las refinerías sí o sí repercute aquí; es el efecto cadena: el combustible sube y se dispara la inflación en México.

¿Por qué el aumento del petróleo termina encareciendo la gasolina y los alimentos?

Acá sigue la cascada de aumentos, con la gasolina y el diésel por las nubes; llega el transportista y le tiene que incrementar el precio al flete de los productos de la canasta básica.

“Hay una relación, en términos de los insumos y en particular de la energía, con los costos de la producción en todos los bienes y servicios que se ofrecen en el país; en particular, los energéticos son un eslabón clave en los sistemas de producción porque la energía que viene a través de los hidrocarburos es parte esencial de la producción y de la vida moderna”, explicó el académico economista Saúl Herrera.

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💰Lo que pasa con el crudo en las refinerías impacta directamente a toda la #economía a través de un "efecto cadena".



Cuando sube el precio de la #gasolina y el diésel, también aumentan los costos del transporte. Esto provoca que los fletes suban y, con ello, los precios de… pic.twitter.com/F1lmWWMwBg — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 1, 2026

El efecto cadena que dispara la inflación: del petróleo al precio de los tacos

“Sube la gasolina, sube todo. Ahí ya nos afectas en todo: suben los fletes, las verduras, las frutas. Le tenemos que subir un pesito o dos al kilo de lo que estemos vendiendo”, explicó el comerciante Daniel Argüello.

“Productos que nosotros ocupamos diario; aquí nuestra canasta se incrementa y se nota, porque dicen ya subió, ¿pero por qué subió? Es que ya nos subieron la gasolina y entonces nos cobran más por traerlo”, detalló el chef, Daniel Silva.

“Si antes un taco me estaba saliendo en 10 pesos, ahorita ya me está saliendo no menos de 25 pesos; si un costo se eleva, se te descompone y entonces ya no puedes ni darte un gustito”, agregó la comensal Ariana Ruiz.

“La situación que hoy en día vivimos tiene una característica particular, viene del lado de la oferta, es decir, viene influenciada por insumos, en particular los energéticos, que al modificarse en precios, se van trasladando a través de los costos a los precios de los bienes finales; enfrentamos presiones inflacionarias por esta relación de encadenamiento, desde la producción hasta el consumo”, sentenció el académico economista Saúl Herrera.

El incremento en el precio del crudo del petróleo no es algo solamente macroeconómico; impacta en todos los eslabones de esta cadena que implica la microeconomía. Es de esta manera como todos estamos subidos en esta cascada de la inflación.