Piden a INM lista de funcionarios sancionados por tráfico de migrantes

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), solicitó al Instituto Nacional de Migración (INM) localizar y entregar los documentos que den cuenta de los funcionarios sancionados y/o apartados de su puesto por participar, colaborar o apoyar en el tráfico de migrantes, desde el año 2010.

Un particular solicitó la versión pública del listado de funcionarios sancionados y/o apartados de su puesto, por participar o colaborar o apoyar al tráfico de migrantes , desde el año 2010, desglosado por año, sanción que se impuso, evento que se imputa, número de expediente, y versión pública de la documentación generada.

Sin embargo el INM indicó que la Dirección de Administración de Personal del Instituto, manifestó que, después de una búsqueda el resultado fue cero oficiales apartados de su puesto, por participar, colaborar o apoyar al tráfico de migrantes, desde el año 2010.

Inconforme con la respuesta de inexistencia de información, el particular acudió al INAI a presentar un recurso de revisión, se concluyó que el agravio sí es fundado, en virtud de que, si bien la solicitud fue turnada a una unidad administrativa competente, no resultó aplicable la respuesta de inexistencia, toda vez que el particular no solicitó un número sino el listado de servidores públicos que resultaron sancionados por participar, colaborar o apoyar al tráfico de migrantes.

El pleno del INAI revocó la respuesta del INM y le ordenó realizar una nueva búsqueda en todas sus unidades competentes.

La información deberá estar desglosada por año, funcionarios sancionados, sanción que se impuso, evento que se imputa y número de expediente; en caso de que lo requerido contenga datos susceptibles de ser clasificados como confidenciales, deberá elaborar versiones públicas.