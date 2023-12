Designan al nuevo comisionado presidente del INAI; quién es Adrián Alcalá

En sesión extraordinaria y después de múltiples imprevistos, el comisionado Adrián Alcalá Méndez fue designado nuevo presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales (INAI), estará al frente durante tres años, en un periodo que comprende del 2023 al 2026.

Tras resultar victorioso, el nuevo titular del INAI indicó que durante sus años al frente impulsará ala colaboración continúa de la sociedad civil y de los tres tipos de gobiernos: estatales, municipales y federales, al tiempo que resaltó se comprometerán con la ciudadanía para ser totalmente transparente en su gestión.

“Creo que una sociedad informada, con un gobierno que rinde cuentas, hace que cualquier municipio o entidad federativa un lugar en paz que crea en sus instituciones y se nutre del Estado de Derecho. Sé, y tengo años de demostrarlo, que un gobierno verdaderamente comprometido con su ciudadanía no oculta datos ni decisiones de interés público”, dijo el sustituto de Blanca Lilia Ibarra Cadena.

➾ #SesiónEnVivoINAI Toma protesta el comisionado @AdrianAlcala75 como presidente del INAI para el periodo 2023-2026. pic.twitter.com/ZntriGmG9t — INAI (@INAImexico) December 10, 2023

¿Quiénes son los comisionados concursaban por la presidencia del INAI?

Luego de una larga sesión determinaron el presidente del INAI, pero, ¿Quiénes conformaban la lista? Norma Julieta era una de las personas que aspiraban a la presidencia; sin embargo, antes de la sesión extraordinaria de bajó de la terna tras denunciar irregularidades.

“He decidido bajar mi candidatura a presidir este instituto. Lamentablemente no se alcanzó el consenso necesario para lograr un acuerdo de unanimidad, debemos de ver más allá de los intereses personales. No puedo avalar a personas que no tienen solvencia ética y moral suficiente para llevar las riendas de este instituto. No se trata de una aspiración personal, si lo fuera me hubiera mantenido hasta la recta final, es una aspiración institucional”, detalló.

Otra que se sumó fue Josefina Román, quién recibió el voto de Norma Julieta; sin embargo, no fueron suficientes para imponerse a Adrián Alcalá Méndez, quien resultó vencedor este domingo 10 de diciembre.

¿Quién es Adrián Alcalá, nuevo presidente del INAI?

El nievo presidente del INAI es licenciado en Derecho; su carrera comenzó muy pronto cuando en 2014 se desempeñó como Secretario de Acceso a la Información del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Durante este periodo colaboró en la emisión de opiniones jurídicas respecto a la armonización de leyes en materia de transparencia y acceso a la información de las entidades federativas.