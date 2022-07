INAI ordena a SEP entregar datos sobre encuestas de abandono escolar

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) instruyó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) para que entregue la información de las encuestas sobre abandono escolar, pérdida de aprendizaje y formación docente.

A través de un comunicado , el INAI revocó la respuesta de la SEP y le ordenó que haga una búsqueda sobre la aplicación y las respuestas de la Encuesta Pérdida de Aprendizajes, Abandono Escolar y Necesidades de Formación para Docentes, cuyo fin es promover trayectorias educativas y mejorar los aprendizajes de los estudiantes de educación básica, publicada en abril del 2022.

#México es el octavo país del mundo con el cierre de escuelas más prolongado y la deserción escolar alcanzó el 10% de la matricula, de acuerdo con datos de la #UNESCO.#NoticiasParaDespertar con @maraduron10 | https://t.co/sxuOme5wym pic.twitter.com/GyHGz2yMTT — adn40 (@adn40) March 25, 2021

Un particular solicitó la información sobre las encuestas de abandono escolar y formación docente; la dependencia respondió con la misma liga que el particular le envió junto con la pregunta, por lo que no dio pruebas adicionales.

El Comisionado Adrián Alcalá Méndez consideró que podría haber algún documento a manera de tabla con el contenido de la información solicitada, que contenga los datos con los que se elaboró esta estrategia nacional y en la que se pudieran identificar datos como el municipio, el estado y clave del centro de trabajo donde se efectuaron las encuestas.

Cierres por pandemia incrementaron abandono escolar

Durante la exposición del caso de la SEP ante el pleno del INAI, el Comisionado Adrián Alcalá Méndez citó información de la UNESCO en el que sostiene que los cierres causados por la pandemia de Covid-19 aumentaron el abandono escolar.

“Los cierres prolongados y repetidos de las aulas y los centros educativos durante la pandemia han provocado la pérdida de aprendizaje y un incremento en la tasa de abandono escolar, afectando de una manera desproporcionada a los alumnos más vulnerables. También este análisis menciona que las medidas rectificativas con miras a acelerar la recuperación de la pérdida de aprendizaje es un elemento crucial básico de las respuestas a los sistemas educativos a escala nacional ante la Covid-19 en el mundo, en donde los docentes y educadores necesitan una preparación y un apoyo adecuados”, sostuvo.