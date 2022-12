Niegan amparo a TikTok contra investigación del INAI

Un juez federal rechazó amparar a la empresa TikTok, la cual intentaba congelar el procedimiento de sanción iniciado en su contra por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), por posibles incumplimientos a la ley en la materia.

Se trata del inicio de una investigación contra la aplicación para verificar si vulnera o no los datos personales de los usuarios mexicanos, por lo que, para el juez, este procedimiento no implica una afectación directa a la empresa al no tratarse de una sanción.

El amparo fue tramitado en junio de 2021 cuando la empresa dueña de la aplicación de videos reclamó una resolución emitida por el INAI en sesión del 27 de abril de ese año, en la que ordenó iniciar el proceso de verificación contra TikTok.

“Dicho acto, conforma el proceso de llevar a cabo la etapa de investigación, no afecta su esfera jurídica, en virtud de que las mismas constituyen gestiones efectuadas entre autoridades con el único objeto de recabar información y pruebas en relación con las probables infracciones cometidas respecto de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares.

“En su caso, esa vulneración se materializará con la resolución que se decrete en el procedimiento de imposición de sanciones a que se refiere los artículos 61 a 64 de Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares”, señala la sentencia.

La plataforma Tik Tok podrá presentar alegatos

Además el juzgador expuso que si el INAI decide iniciar un procedimiento de imposición de sanción en contra de TikTok, la empresa tendrá la oportunidad de ofrecer pruebas, alegatos y refutar las supuestas irregularidades que el Instituto encuentre en la investigación.

Hasta el momento TikTok no cuenta con ninguna medida que impida al INAI investigar si cumplió o no con la ley vigente en México en materia de protección de datos personales.