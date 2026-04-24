“10 libros, un legado”: inauguran la Biblioteca de la Universidad de la Libertad

Con la premisa de que un libro puede cambiar la forma de pensar, decidir y liderar, este jueves fue inaugurada la Biblioteca de la Universidad de la Libertad, un espacio que reúne 1,600 obras donadas por líderes de Grupo Salinas como parte del proyecto “10 libros, un legado”.

Inauguran Biblioteca de la Universidad de la Libertad

La Universidad de la Libertad inauguró este jueves su nueva biblioteca, un espacio que nace con la convicción de que un libro puede transformar la manera de pensar, decidir y liderar.

El proyecto, titulado “10 libros, un legado”, reunió a directores de las Unidades de Negocio de Grupo Salinas, quienes fueron convocados a donar diez títulos que marcaron su trayectoria personal y profesional.

Como resultado de esta iniciativa, el acervo inicial suma mil 600 libros que ya forman parte de la biblioteca, convirtiéndose en una colección única construida a partir de experiencias, aprendizajes y visiones de liderazgo.

Cada obra representa una historia de influencia y crecimiento, compartida ahora con nuevas generaciones.

La Universidad de la Libertad (@Udelalibertad) inauguró su biblioteca con el proyecto “10 libros, un legado”, iniciativa en la que directores de @gruposalinas donaron obras que marcaron su vida profesional.



En total, se reunieron mil 600 ejemplares que hoy forman parte del… pic.twitter.com/Rcm19jKyda — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 24, 2026

Durante la inauguración, se destacó que este espacio no solo busca fomentar la lectura, sino también inspirar a quienes lo visiten a tomar decisiones informadas y desarrollar su propio camino.

Entre los ejemplares donados se encuentran obras significativas como un libro sobre Frida Kahlo, aportado por Sergio Vela, que refleja la diversidad y riqueza del acervo.

La biblioteca de la Universidad de la Libertad se consolida así como un punto de encuentro entre el conocimiento y la experiencia, donde cada libro forma parte de un legado que busca trascender.

Día Mundial del Libro

Bajo la premisa de que un libro puede cambiar la manera de pensar, decidir y liderar, y en el marco del Día Mundial del Libro, Grupo Salinas presentó el proyecto “10 libros, un legado”, una iniciativa que reúne experiencias de éxito del equipo con el que Ricardo Salinas Pliego ha construido uno de los grupos empresariales más importantes del país y de América Latina.

La propuesta convocó a directores de sus Unidades de Negocio a donar diez libros que marcaron su camino e influyeron en su formación personal y profesional, con el objetivo de compartir visiones y transmitir conocimiento a través de la lectura.