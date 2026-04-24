Movilización de emergencia en IMSS Tlalnepantla queda en susto: no había bomba

Momentos de tensión se vivieron en Tlalnepantla, Estado de México, luego de que una alerta por un presunta bomba obligara a desalojar la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 64 del IMSS, activando un operativo de emergencia que movilizó a distintas corporaciones.

Desalojan UMF No. 64 del IMSS en Tlalnepantla

La Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 64 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicada en Tlalnepantla, Estado de México (Edomex) fue desalojada tras recibirse una notificación anónima que alertaba sobre la posible presencia de un artefacto explosivo al interior de las instalaciones.

Ante la situación, se activó de manera inmediata el protocolo de emergencia, lo que derivó en la movilización de elementos de Seguridad Pública, bomberos municipales y el Escuadrón Antibombas del Estado de México, quienes acudieron al sitio para atender el reporte y realizar las labores correspondientes de inspección.

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Durante el operativo, pacientes, familiares y personal fueron evacuados como medida preventiva, mientras las autoridades llevaban a cabo una revisión exhaustiva del inmueble con el objetivo de descartar cualquier riesgo.

Falsa alarma: no se localizó ningún artefacto explosivo

Tras concluir las inspecciones, el IMSS informó que no se localizó ningún artefacto explosivo y confirmó que se trató de una falsa alarma. Asimismo, precisó que en ningún momento las personas dentro de la unidad estuvieron en peligro real.

La Unidad de Medicina Familiar no. 64 del @Tu_IMSS en #Tlalnepantla, @Edomex, fue desalojada tras un reporte anónimo de un artefacto explosivo al interior de las instalaciones.



Tras la revisión del inmueble, el instituto informó que no hubo riesgo y se trató de una falsa… pic.twitter.com/W5km4iFaDc — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 24, 2026

Una vez verificada la seguridad del lugar, los servicios en la UMF 64 fueron reactivados de manera gradual y ordenada, garantizando la continuidad en la atención médica para la población derechohabiente.

“No me alce la voz”: separan a guardia del IMSS en Ensenada por agredir verbalmente a pacientes

Una denuncia por presunto maltrato a pacientes encendió la polémica en el Hospital General Regional No.23 del IMSS en Ensenada, donde una guardia de seguridad fue señalada por agredir verbalmente a derechohabientes en el área de hemodiálisis.

La indignación escaló luego de que un derechohabiente denunciara los malos tratos hacia pacientes especialmente en el área de hemodiálisis por parte de personal de seguridad.

Indignación en el @Tu_IMSS de Ensenada



Una guardia de seguridad fue captada con trato prepotente hacia pacientes en el área de hemodiálisis del Hospital General Regional 23.



Tras la denuncia, el IMSS informó que ya fue despedida y aseguró que reforzará la capacitación para… pic.twitter.com/CEBSChwEDo — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 23, 2026

De acuerdo con la denuncia, la situación ocurrió mientras se realizaban labores de organización del acceso vehicular en la zona destinada a pacientes de hemodiálisis, lo que provocó inconformidad entre los usuarios y generó un momento de tensión.

Ante lo ocurrido, el IMSS Baja California informó que el personal involucrado fue separado de su cargo de manera inmediata.