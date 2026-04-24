¿Habrá lluvias? Onda de calor elevará temperaturas durante una semana en CDMX

La Ciudad de México (CDMX) se prepara para días de calor intenso. Una onda de calor impactará a la capital durante toda la semana, elevando las temperaturas y generando dudas entre la población sobre la posibilidad de lluvias o si el ambiente seco persistirá en los próximos días.

¿Cuánto tiempo va a durar la onda de calor en la CDMX?

Autoridades emitieron un aviso especial por una onda de calor que afectará a la Ciudad de México del sábado 25 al jueves 30 de abril, periodo en el que se prevén temperaturas máximas de entre 29 y 32 °C en gran parte de la capital.

Durante estos días, se espera un cielo parcialmente nublado, acompañado de índices de radiación ultravioleta elevados y rachas de viento con tolvaneras por la tarde, lo que refuerza la sensación de calor y el riesgo para la salud.

☀️ #AVISOESPECIAL por onda de calor en la Ciudad de México .



El 25 de abril inicia una #OndaDeCalor que durará hasta el jueves 30 de abril, con temperaturas diarias máximas de 29 a 32 °C.



Durante este periodo se espera cielo parcialmente nublado, elevado índice de radiación… pic.twitter.com/OYSsDq9eFT — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) April 23, 2026

Recomendaciones para la onda de calor de una semana en CDMX

Ante este panorama, se recomienda a la población evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse en lugares frescos y ventilados, así como hidratarse constantemente.

También se sugiere usar bloqueador solar, vestir ropa ligera de colores claros y utilizar protección como gafas de sol, sombrilla o sombrero.

Asimismo, se advierte evitar el consumo de alimentos en la vía pública debido a que pueden descomponerse con mayor rapidez por las altas temperaturas.

Se pide especial atención en niños, adultos mayores y mascotas, quienes son más vulnerables a los efectos del calor.

Las autoridades reiteran que estas condiciones persistirán durante toda la semana, por lo que llaman a la ciudadanía a tomar precauciones y mantenerse informada ante cualquier actualización del pronóstico.

¿Cómo se aplica el bloqueador solar?

De acuerdo con la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), la frecuencia recomendada para retocar el protector solar depende de varios factores, como la exposición al sol, la actividad física y el contacto con el agua.

En general, se recomienda reaplicar el bloqueador cada 4 horas. Mientras que en caso de estar expuesto directamente al sol se pide hacerlo cada 2 horas.

En otros escenarios, como sudar mucho, estar nadando o secar nuestro cuerpo con una toalla, es mejor reaplicarlo cada 60 a 80 minutos.

Por otro lado, si estás al aire libre durante todo el día, podrías necesitar aplicar el protector solar al menos 4 a 6 veces, dependiendo de tus actividades