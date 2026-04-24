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¿Habrá lluvias? Onda de calor elevará temperaturas durante una semana en CDMX

La CDMX enfrentará una intensa onda de calor con temperaturas en aumento. Aquí te decimos cuándo empieza y cuándo termina. ¿Las lluvias terminan?

Onda de calor sube temperaturas por una semana en la CDMX, ¿se esperan lluvias?
Onda de calor sube temperaturas por una semana en la CDMX, ¿se esperan lluvias?|UNAM

Escrito por: Alejandra Gómez

La Ciudad de México (CDMX) se prepara para días de calor intenso. Una onda de calor impactará a la capital durante toda la semana, elevando las temperaturas y generando dudas entre la población sobre la posibilidad de lluvias o si el ambiente seco persistirá en los próximos días.

¿Cuánto tiempo va a durar la onda de calor en la CDMX?

Autoridades emitieron un aviso especial por una onda de calor que afectará a la Ciudad de México del sábado 25 al jueves 30 de abril, periodo en el que se prevén temperaturas máximas de entre 29 y 32 °C en gran parte de la capital.

Durante estos días, se espera un cielo parcialmente nublado, acompañado de índices de radiación ultravioleta elevados y rachas de viento con tolvaneras por la tarde, lo que refuerza la sensación de calor y el riesgo para la salud.

Recomendaciones para la onda de calor de una semana en CDMX

Ante este panorama, se recomienda a la población evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse en lugares frescos y ventilados, así como hidratarse constantemente.

También se sugiere usar bloqueador solar, vestir ropa ligera de colores claros y utilizar protección como gafas de sol, sombrilla o sombrero.

Asimismo, se advierte evitar el consumo de alimentos en la vía pública debido a que pueden descomponerse con mayor rapidez por las altas temperaturas.

Se pide especial atención en niños, adultos mayores y mascotas, quienes son más vulnerables a los efectos del calor.

Las autoridades reiteran que estas condiciones persistirán durante toda la semana, por lo que llaman a la ciudadanía a tomar precauciones y mantenerse informada ante cualquier actualización del pronóstico.

¿Cómo se aplica el bloqueador solar?

De acuerdo con la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), la frecuencia recomendada para retocar el protector solar depende de varios factores, como la exposición al sol, la actividad física y el contacto con el agua.

En general, se recomienda reaplicar el bloqueador cada 4 horas. Mientras que en caso de estar expuesto directamente al sol se pide hacerlo cada 2 horas.

En otros escenarios, como sudar mucho, estar nadando o secar nuestro cuerpo con una toalla, es mejor reaplicarlo cada 60 a 80 minutos

Por otro lado, si estás al aire libre durante todo el día, podrías necesitar aplicar el protector solar al menos 4 a 6 veces, dependiendo de tus actividades

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