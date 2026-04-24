¿Taxi de $500 o Tren de $45? El descuento en el costo del Tren Suburbano al AIFA por inauguración

Para cualquier viajero, el trayecto hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) suele ser sinónimo de dolor de cabeza y gastos imprevistos. Mientras que un servicio de transporte privado desde el centro de la CDMX puede drenar tu cartera con tarifas que superan los 500 pesos, la nueva conectividad ferroviaria llega para romper el mercado. La gran noticia para la movilidad metropolitana es el descuento en el precio del viaje en el Tren Suburbano por la inauguración del tramo Aeropuerto-Lechería, una tarifa que se une a las opciones tradicionales de transporte.

¿El fin de las tarifas dinámicas?

El ahorro es el protagonista de esta apertura. Mientras las aplicaciones de movilidad ajustan sus precios por ‘alta demanda’ o lluvia, el Tren Suburbano ofrece una tarifa fija promocional de apenas 45 pesos para el trayecto completo desde Buenavista.

Hagamos la comparativa directa: un usuario que elige el tren gasta menos del 10% de lo que pagaría en un taxi de plataforma. Este descuento en el precio del viaje será un alivio real para quienes buscan optimizar su presupuesto de viaje sin sacrificar la seguridad.

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Servicio: Puntualidad que el coche no puede ofrecer

Más allá del ahorro económico, el valor del servicio reside en la predictibilidad. El tráfico de la zona norte de la ciudad es impredecible, pero el tren no conoce de embotellamientos. El ramal Lechería garantiza un tiempo de traslado de 39 minutos, permitiendo que el pasajero gestione su tiempo con precisión quirúrgica.

Para beneficiarse del descuento ofrecido por el Tren Suburbano, los usuarios solo deben presentar su tarjeta de acceso en las nuevas estaciones como Cueyamil o Teyahualco.

Este servicio se complementa con instalaciones que cuentan con espacio diseñado para tu equipaje.

Consejos de Azteca Noticias para ti

Para aprovechar al máximo este beneficio, considera lo siguiente:



Vigencia: La tarifa de 45 pesos es por lanzamiento y estará disponible durante este primer mes. Frecuencia: Salidas garantizadas cada 15 minutos. Acceso: Conexión directa desde la Línea B del Metro y el Metrobús en Buenavista.

La inauguración de este tramo marca un antes y un después. Si tu prioridad es la eficiencia, el descuento en el precio del viaje en el Tren Suburbano por la inauguración hacia el AIFA es la señal que esperabas para cambiar tu forma de llegar al aeropuerto.