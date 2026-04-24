Frente frío 46 se va de México este viernes, pero inicia una ola de calor en estas entidades

El clima en México le dirá adiós a las lluvias en los próximos días con la llegada de un sistema de circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, que traerá consigo una ola de calor extrema en gran parte del país.

Para este viernes 24 de abril se espera que el frente frío 46 abandone el territorio mexicano, aunque aún se esperan fuertes vientos y chubascos, hasta que deje de afectar por completo.

Clima en México: ¿En dónde se prevén lluvias?

Canales de baja presión, junto con humedad proveniente del océano Pacífico y el golfo de México, favorecerán lluvias en diversas regiones del país.



Lluvias moderadas a fuertes : Veracruz, Puebla, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

: Veracruz, Puebla, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Lluvias aisladas: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Yucatán y Quintana Roo.

Por su parte, el frente frío 46 se extenderá cerca de la frontera norte del país y, al interactuar con una línea seca en Coahuila y la corriente en chorro subtropical, generará condiciones de viento intenso.



Sonora

Chihuahua

Durango

😀Planea tus actividades con el #PronósticoDelTiempo para mañana en la diferentes regiones del territorio nacional. pic.twitter.com/WUabGw6bt4 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) April 24, 2026

Da inicio onda de calor en México: estados afectados

¡Ojo! Una circulación anticiclónica mantendrá el ambiente extremadamente caluroso en varias entidades del país, entre ellas



Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Con base en el pronóstico extendido a 96 horas, el calor se extenderá desde el sábado 25 de abril a más estados:



Zacatecas, Aguascalientes, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Tabasco, Campeche y Yucatán.

⚠️☀️🥵 A partir de hoy iniciará una #OndaDeCalor que se extenderá hasta la próxima semana y abarcará a gran parte de #México; las #Temperaturas serán de calurosas a extremadamente calurosas. En la #CDMX los efectos se presentarán desde el sábado 25 de abril. ¡Toma tus… pic.twitter.com/f1BYcCPP9W — CONAGUA Clima (@conagua_clima) April 23, 2026

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C:

Durango (noroeste), Sinaloa (centro), Jalisco (sur y suroeste), Michoacán (centro), Guerrero (noroeste), Morelos (sur), Tamaulipas (centro y suroeste), San Luis Potosí (centro, este y sur), Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Veracruz (centro), Oaxaca (norte y centro), Campeche (oeste y noroeste) y Yucatán (oeste y suroeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C:

Baja California Sur (sur), Sonora, Nayarit, Colima, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Puebla (norte y suroeste), Tabasco, Chiapas y Quintana Roo.

¿Continuará lloviendo en la CDMX? Pronóstico del clima en Edomex

Para la capital del país, el día estará parcialmente nublado. Por la mañana, habrá niebla en las zonas altas de la región. Por la tarde, se espera un clima templado a cálido, con lluvias aisladas en la Ciudad de México y en el Estado de México, con posibles granizadas.

La temperatura mínima en la CDMX será de 13 y 15 °C y la máxima entre 27 y 29 °C. Para la entidad mexiquense, se espera una temperatura mínima de 8 a 10 °C y una máxima de 23 a 25 °C.