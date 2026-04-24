Simulacro Nacional 2026: este es el mensaje de alerta que llegará a tu celular

Sí, el sonido de la alerta sísmica en México no es agradable de escuchar, pero es fundamental para fortalecer la cultura de la prevención. Por ello, en mayo de 2026 se realizará el primer simulacro a nivel nacional, alertando a la ciudadanía incluso a través de sus celulares.

La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que el ejercicio está pensado para simular un sismo mayor a 8 grados en la escala Richter, esto con el fin de que la ciudadanía ejecute un plan de acción eficaz que permita evacuar a tiempo.

Simulacro Nacional 2026: ¿Qué mensaje aparecerá en el celular?

Para este año, la dependencia informó que la alerta sísmica no solo sonará en los altavoces, sino que se implementará por primera vez la activación del sistema de alerta a través de teléfonos celulares.

De esta forma, a partir de las 1 1:00 horas del próximo 6 de mayo , tu celular emitirá un sonido muy fuerte con la siguiente leyenda:

“ESTO ES UN SIMULACRO. Este es un mensaje para probar la funcionalidad del Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México.”

Que el mensaje no te tome por sorpresa. 👀 El próximo 6 de mayo a las 11:00 h, recibirás un alertamiento en tu celular 📲 como parte del #PrimerSimulacroNacional2026. ¡No te alarmes: es un simulacro!



🔗 https://t.co/uMkEyKDnlc pic.twitter.com/bkHXjD1p5p — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) March 25, 2026

¿Necesito tener datos para que suene la alerta? La respuesta es no. Sin embargo, es necesario que la persona se encuentre en una zona con amplia cobertura de red (3G, 4G o 5G). Además, el celular debe estar encendido y se debe desactivar el modo avión.

¿En qué estados sonará la alerta sísmica?

La alerta sísmica no sonará en estados que no cuentan con la cobertura del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) ni en municipios donde aún no se han instalado altavoces o el sistema de alertamiento masivo de celulares.

Para el Simulacro Nacional se contempla una simulación de un terremoto de magnitud 8.2, con epicentro en la costa de Guerrero y a una profundidad de 18 kilómetros. La falla será inversa de bajo ángulo, sintiéndose en los estados de Guerrero, CDMX, Morelos, Michoacán, Puebla, Oaxaca.

Este 6 de mayo, a las 11:00 horas, participemos en el #PrimerSimulacroNacional 2026.



Prepararnos salva vidas: reforcemos nuestra organización y mejoremos tiempos de respuesta para cuidar a quienes más queremos. #LaPrevenciónEsNuestraFuerza



Registra tu inmueble y súmate en… pic.twitter.com/y9pi4zi5XQ — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) April 7, 2026

Por ello, la alerta sonará en:

