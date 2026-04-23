¡Mapa y costo listo! Esta es la ruta final del tren que te llevará directo al AIFA sin tráfico

El tren al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) ya tiene mapa de ruta definido, estaciones confirmadas y costo estimado; conectará desde Buenavista hasta el aeropuerto en alrededor de 43 minutos , sin depender del tráfico en carretera.

El proyecto incluye una nueva ruta ferroviaria con salida desde Lechería y un recorrido directo al AIFA ; la meta es facilitar el traslado diario de pasajeros, trabajadores y viajeros que buscan llegar al aeropuerto de forma rápida y continua.

Estaciones y conectividad: ¿Por dónde pasará el tren hacia el Aeropuerto Felipe Ángeles?

La ruta del tren contempla un ramal de más de 23 kilómetros desde Lechería hasta el AIFA , con siete estaciones intermedias que cruzan zonas clave del Estado de México; este trazo se integra al sistema existente que parte desde Buenavista.

Las estaciones confirmadas en el trayecto son: Cueyamil, La Loma, Teyahualco, Prado Sur, Cajiga y Xaltocán, hasta llegar directamente al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles; el acceso será dentro de la terminal, lo que elimina traslados adicionales.

Este diseño busca conectar zonas con alta movilidad como Tultitlán, Tultepec y Nextlalpan, permitiendo que el tren funcione tanto para usuarios diarios como para quienes viajan al aeropuerto.

¿Cuánto costará el boleto? Tarifas y horarios del nuevo tramo al AIFA

El costo del tren al AIFA ya tiene un esquema inicial; durante el primer mes, el trayecto completo desde Buenavista al aeropuerto será de aproximadamente 45 pesos, mientras que los recorridos intermedios tendrán una tarifa de 11.50 pesos.

Después de esta fase inicial, las tarifas podrán ajustarse, pero se mantendrá el modelo del tren suburbano; además, el acceso podrá realizarse con la Tarjeta de Movilidad Integrada, facilitando el pago sin necesidad de efectivo.

¿Cuándo estará listo y cómo funcionará el servicio?

El tren al AIFA ya tiene fecha de arranque; será inaugurado el domingo 26 de abril, cuando comience a operar el nuevo ramal ferroviario que conectará la Zona Metropolitana con el aeropuerto desde la estación Lechería.

El servicio funcionará como una extensión del tren Suburbano; los usuarios podrán viajar desde Buenavista, conectar en Lechería y continuar directo al AIFA en un solo trayecto, con un tiempo estimado cercano a los 43 minutos y salidas constantes para mantener el flujo de pasajeros.

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¿Por qué este tren cambia la forma de llegar al AIFA?

El tren al AIFA no solo reduce tiempos; cambia la lógica de traslado al aeropuerto; elimina la incertidumbre del tráfico en la México-Pachuca y ofrece salidas cada 15 minutos, con un sistema de vías dobles y señalización automática para mayor seguridad.

El recorrido total superará los 40 kilómetros desde Buenavista, integrando la Ciudad de México con el Estado de México en una sola línea directa hacia la terminal aérea.

Finalmente, el plan no termina en el AIFA; una tercera etapa contempla la expansión del tren hacia Hidalgo, con una nueva ruta que conectará directamente con Pachuca; esta ampliación busca extender la movilidad ferroviaria más allá del aeropuerto, integrando a más usuarios del centro del país en un sistema continuo, rápido y con menor dependencia del transporte por carretera.