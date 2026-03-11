Incendio en autobús de Kerzers, Suiza, deja al menos seis muertos; un hombre se habría prendido fuego a bordo

En Kerzers, una pequeña localidad del cantón de Friburgo, en Suiza, el trayecto de una unidad amarilla de PostBus terminó convertido en una escena de incendio, humo y rescate. Cuando llegaron los equipos de emergencia, el autobús ya estaba completamente envuelto en llamas.

No era un vehículo cualquiera. Los autobuses de PostBus forman parte de la red que conecta pueblos, estaciones y zonas rurales en Suiza; operan cientos de rutas y trasladan cada día a pasajeros, estudiantes y trabajadores en regiones donde muchas veces son el enlace más directo con el resto del país.

BREAKING: Multiple fatalities after man sets himself on fire on bus in Kerzers, Switzerland - local media pic.twitter.com/rm98JSpiX4 — BNO News Live (@BNODesk) March 10, 2026

Lo que ocurrió este 10 de marzo de 2026 rompió con esa rutina. La policía local abrió una investigación penal para determinar cómo empezó el fuego y si fue provocado de manera intencional dentro de la unidad.

¿Cuántas personas murieron y cuántas resultaron heridas?

La cifra confirmada por agencias internacionales es de seis personas muertas. Además, tres fueron hospitalizadas con heridas graves y otras dos recibieron atención en el lugar, de acuerdo con la policía de Friburgo.

Hasta el momento no se ha informado públicamente la identidad de las víctimas. Las autoridades acordonaron la zona y desplegaron ambulancias, bomberos y apoyo aéreo mientras avanzaban las diligencias.

UPDATE: A postal bus caught fire in Kerzers in the canton of Fribourg, leaving several people dead and others injured, according to the Fribourg cantonal police. Authorities confirmed the incident to local media but said the exact number of victims and the severity of the… https://t.co/l1tWQeU0vA pic.twitter.com/FqXCyUT8wT — Breaking911 (@Breaking911) March 10, 2026

¿Qué se sabe sobre la causa del incendio?

La línea que siguen las autoridades no apunta, por ahora, a una falla mecánica confirmada. Reuters reportó que el portavoz de la policía local, Frederic Papaux habló de indicios de un posible acto deliberado cometido por una persona que estaba dentro del autobús.

Esto significa que no se trata solo de un incendio en una unidad del transporte regional, sino de un hecho que podría haber comenzado dentro de uno de los sistemas más reconocibles del servicio público suizo.

En medios locales circuló la versión de que un hombre se habría prendido fuego dentro del autobús. Esa parte no ha sido confirmada oficialmente por la policía. Reuters señaló que las autoridades no habían validado públicamente si se utilizó gasolina ni la forma exacta en que comenzó el incendio.