Avalancha de nieve provoca descarrilamiento de tren de pasajeros en Suiza

El invierno en Suiza ha mostrado una de sus caras más peligrosas. Alrededor de las 7:00 de la mañana (hora local), un tren que viajaba por la zona de los Alpes, cerca del poblado de Goppenstein, sufrió un aparatoso descarrilamiento.

El accidente ocurrió en una zona montañosa conocida por su belleza, pero que hoy se convirtió en el escenario de un rescate de emergencia.

A bordo del tren viajaban 29 pasajeros, quienes fueron sorprendidos por el movimiento brusco del vagón al salir de las vías.

Avalancha habría sido la causa del descarrilamiento

Aunque las investigaciones oficiales apenas comienzan, todo apunta a que una avalancha de nieve fue la responsable del desastre. Debido a las recientes nevadas y a las fuertes tormentas de viento en el cantón de Valais, la nieve se acumuló de forma peligrosa.

Según los expertos, en estas condiciones las avalanchas pueden ocurrir de forma espontánea, y esta vez, el tren se cruzó en el camino de una de ellas justo entre los túneles de Stockgraben y Lötschberg.

🇨🇭 SUISSE : Un train de voyageurs a déraillé après une avalanche, à Goppenstein dans les Alpes du sud, faisant "probablement" des blessés, annonce la police. Une opération de secours est en cours (RTS). pic.twitter.com/J0EnCY7k9I — Infos Françaises (@InfosFrancaises) February 16, 2026

Saldo de heridos y labores de rescate tras descarrilamiento

Tras el impacto, se activó de inmediato un protocolo de emergencia que incluyó dos ambulancias, ocho rescatistas de montaña y hasta un helicóptero. El saldo oficial es de cinco personas heridas.

De ellas, una tuvo que ser trasladada de urgencia al hospital de Sion debido a la gravedad de sus lesiones, mientras que las otras cuatro fueron atendidas en el lugar por paramédicos y no necesitaron ser hospitalizadas.

Un operativo entre la nieve y el metal

Para ayudar en las tareas de recuperación, se enviaron dos trenes especiales de bomberos y rescate. La operación fue complicada debido al clima extremo que azota la región.

Los pasajeros que resultaron ilesos fueron evacuados de la zona del túnel, mientras que los equipos técnicos comenzaron a evaluar los daños en la infraestructura ferroviaria, que quedó seriamente afectada por el peso de la nieve y el descarrilamiento.

Et pendant ce chaos généralisé en Romandie, une rame des BLS a déraillé ce matin tôt suite à une avalanche à Goppenstein (VS)https://t.co/MTdqxdAXR1 pic.twitter.com/epPcrUN5Z3 — Pilote de loc ⇹🇨🇭 (@SBBTrainDriver) February 16, 2026

Clima extremo en Suiza

Este accidente es un recordatorio del riesgo que suponen las tormentas de nieve en las zonas altas. El Instituto para la Investigación de Nieve y Avalanchas (SLF) advirtió que el viento ha acumulado grandes cantidades de nieve que son muy fáciles de desprender.

Por ahora, la prioridad de las autoridades es asegurar la zona para evitar que un nuevo deslizamiento ponga en peligro a los trabajadores que intentan poner el tren de vuelta en su lugar.