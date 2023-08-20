Un incendio en un edificio en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos, consume un edificio la mañana de este domingo 20 de agosto de 2023.

Las llamas iniciaron en una tienda de chocolates y se propagaron a otras tiendas en las cercanías en la esquina de la avenida Lee y la calle Hooper al medio día de este domingo en la comunidad de Williamsburg.

Multiple stores are on fire in the Williamsburg area of Brooklyn, NYC.

Two firefighters have been injured battling the fire in Williamsburg that has engulfed seven stores on Lee Avenue and Williamsburg Street West. FDNY has now transmitted a 5th alarm as the fire continues. pic.twitter.com/YZcfERmBrr — Dee Dee Weeks (@DeeDeeWeeks) August 20, 2023

En un inicio, las autoridades señalaron que dos bomberos resultaron lesionados mientras combatían el fuego. Detallaron que están en condiciones serias, pero estables. Posteriormente, el cuerpo de Bomberos de Nueva York aclaró que 10 de sus integrantes quedaron heridos, pero ninguna de sus lesiones ponía en riesgo su vida.

Otros cuerpos de emergencia que se encontraban en el interior recibieron la orden de evacuar, con el fin de combatir el incendio desde las afueras.

FDNY are actively working to contain a fire in a row of stores along Williamsburg Street East between Bedford and Lee avenues. Looks like significant damage to a hair salon and a cake shop pic.twitter.com/MG2uj4tVqU — Noah Hurowitz (@NoahHurowitz) August 20, 2023

A la zona acudieron cinco brigadas de bomberos. En videos compartidos en redes sociales es posible apreciar que la nube espesa de humo sube al cielo. Habitantes reportan que dicho humo es posible verlo desde grandes distancias.

El combate al siniestro fue complicado, debido a que varios locales estaban cerrados con llave. Al menos nueve locales resultaron dañados. El fuego quedó controlado a las 13:45 horas, tiempo del Centro de México.