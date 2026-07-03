Familias suplican que busquen a 39 personas atrapadas en un edificio derrumbado por los terremotos en Venezuela

A nueve días de los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que devastaron parte de Venezuela, la esperanza de encontrar personas con vida bajo los escombros choca con los resultados de los equipos de búsqueda, que ya no detectan señales de supervivencia en varios edificios colapsados.

Reporteros de Azteca Noticias documentaron la suplica de los familiares a los rescatistas. Algunos aseguran que sus seres queridos siguen con vida debajo de los edificios, especialistas británicos y chilenos explican que los escáneres térmicos y los dispositivos acústicos ya no registran movimiento ni sonidos compatibles con personas atrapadas bajo los escombros. Aun así, los familiares insisten en que las excavaciones continúen.

Familias venezolanas mantienen la esperanza y suplican que continúe la búsqueda de 39 personas atrapadas en un edificio derrumbado, aunque escáneres especializados indican que ya no hay señales de vida.



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El panorama humanitario también se agrava. El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, informó que la cifra oficial de fallecidos aumentó a 2 mil 645 personas, mientras que los heridos ya suman 12 mil 666. Aunque las autoridades interinas no han confirmado un número de desaparecidos, reconocieron que miles de personas siguen sin ser localizadas. El día del desastre había unas 30 mil personas en La Guaira; más de 6 mil fueron rescatadas y alrededor de 13 mil lograron salir por sus propios medios o con ayuda de familiares, pero del resto aún no hay información oficial.

¿Cuántos desaparecidos hay tras los terremotos en Venezuela?

La falta de un registro oficial mantiene la incertidumbre. Mientras el gobierno evita hablar de desaparecidos, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estima que cerca de 50 mil personas permanecen sin localizar. En redes sociales continúan circulando fotografías de niños, adultos mayores y familias completas acompañadas de números telefónicos con la esperanza de recibir alguna pista sobre su paradero.

Mientras que hay la página creada por civiles, desaparecidosterremotovenezuela.com tiene un registro de más de 35 mil personas que siguen sin ser localizadas, y unas 15 mil ya encontradas.

Ante el incremento de víctimas, las autoridades aseguraron que cada cuerpo será identificado antes de ser entregado a sus familiares. Jorge Rodríguez afirmó que no habrá fosas comunes y explicó que la identificación se realizará mediante huellas dactilares, fotografías y, cuando sea necesario, estudios de odontología forense.

¿Cuántos días puede sobrevivir una persona bajo los escombros, según la ciencia?

Especialistas en rescate consideran que las primeras 72 horas son el periodo con mayores probabilidades de encontrar personas con vida. Sin embargo, existen casos documentados de supervivientes rescatados después de una semana o incluso más tiempo, principalmente cuando contaban con bolsas de aire, acceso limitado a humedad y no presentaban lesiones graves.

No obstante, conforme avanzan los días aumentan los riesgos por deshidratación, aplastamiento, infecciones y falta de oxígeno. A nueve días de los terremotos en Venezuela, los equipos de rescate reconocen que las posibilidades son cada vez más reducidas, aunque continúan las labores en algunos puntos debido a la insistencia de las familias.

Una mujer desafía el peligro para rescatar lo único que le quedó en Venezuela

Entre las historias que deja la tragedia también aparecen escenas que reflejan la desesperación de quienes lo perdieron casi todo. La reportera de Azteca Noticias, Lucero Rodríguez, documentó el caso de una mujer que decidió ingresar a uno de los edificios dañados por los sismos para recuperar su única pertenencia de valor.

La mujer subió hasta el octavo piso de un inmueble severamente afectado y cargó sobre su espalda su lavadora. Después descendió los ocho niveles entre estructuras dañadas y riesgo de nuevos derrumbes. Para ella, ese electrodoméstico representaba lo único que logró conservar tras el desastre.