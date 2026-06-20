Impactante incendio fuera de control arrasa con bodega en Parque Industrial Querétaro | VIDEO

Un incendio fuera de control consume una bodega del Parque Industrial Querétaro, justo en donde se almacenaba tarimas y otros materiales altamente inflamables. Este potente siniestro ya genero una intensa movilización de cuerpos de emergencia en el complejo industrial ubicado en la delegación Santa Rosa Jáuregui, al norte de la capital queretana.

Las enormes columnas de humo son vivibles desde varios kilómetros de distancia, además de que generaron una gran preocupación entre trabajadores, empresas vecinas y habitantes de la zona. Este siniestro se desarrolló al interior de una planta dedicada al tratamiento de material reciclado, donde el fuego encontró una gran cantidad de combustible que favoreció su rápida propagación.

🔥🏭 ¡EL FUEGO ARRASA ÁREA CLAVE DE PLANTA INDUSTRIAL! #MasImagenes



Se informa que el incendio se registra dentro del área de almacén de productos terminados de una empresa dedicada a la fabricación de tarimas, cajas y contenedores de plástico para uso industrial. 🚨… pic.twitter.com/Az3BwlYWKM — TV Azteca Querétaro (@AztecaQueretaro) June 20, 2026

Emergencia en Querétaro: incendio devora almacén industrial y provoca cuantiosas pérdidas materiales

¿Qué pasa en Parque Industrial Querétaro? Conforme a los primeros reportes, las llamas comenzaron en una zona de almacenamiento en donde se encontraban tarimas de madera, así como productos además de materiales utilizacos en procesos industriales.

De hecho, esa gran cantidad "combustible" provocó que las llamas crecieran rápidamente, ademas de que se generó una intensa columna de humo que obligó a un amplio operativo de atención de emergencias. También se informó que parte del siniestro afectó a otras áreas de almacenamiento de productos terminados de una empresa dedicada a la fabricación contenedores para uso industrial.

🔥🚨 ¡DEVASTADOR INCENDIO SACUDE PARQUE INDUSTRIAL!



Un fuerte incendio se registra al interior de una planta ubicada en el Parque Industrial Querétaro, lo que provocó la movilización de cuerpos de emergencia y una intensa columna de humo visible a la distancia. 🚒🏭



De manera… pic.twitter.com/HtFyXDFtuH — TV Azteca Querétaro (@AztecaQueretaro) June 20, 2026

Continúan labores para sofocar incendio en bodega del Parque Industrial Querétaro

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que continúan los trabajos para el control y extinción del incendio registrado al interior de una bodega ubicada en el Parque Industrial Querétaro. Las labores se realizan de manera coordinada entre elementos de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro, Protección Civil del Municipio de Querétaro, brigadistas especializados y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), con el objetivo de contener por completo el fuego y evitar riesgos para las empresas cercanas.

#Actualización 🚒🔥 Continúan los trabajos de control de incendios al interior de una bodega en el 📍Parque Industrial Querétaro.



Trabajamos de manera coordinada con Protección Civil del Municipio de Querétaro Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro y Defensamx pic.twitter.com/vGPU3XOfEh — Bomberos Querétaro (@BomberosQro) June 20, 2026

Las autoridades locales señalan que los equipos de emergencia mantienen un monitoreo permanetebde la zona afetcada mientras que continpúan con las maniobras de enfriamiento y control del siniestro debioma la presencia del material altamente combustible en la zona.