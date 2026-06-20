VIDEO: Sacudieron su camioneta y arrolló a aficionados en Chihuahua tras festejos del triunfo de México vs Corea

La celebración por una victoria de la Selección Mexicana terminó en caos en Chihuahua, donde tres aficionados resultaron lesionados tras ser embestidos por una camioneta durante los festejos.

Los hechos ocurrieron en la Glorieta de Villa, uno de los puntos tradicionales de reunión para los seguidores del futbol cuando el conjunto mexicano consiguió un resultado importante frente a Corea del Sur y logró su clasificación a la siguiente ronda de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

¿Qué pasó durante los festejos de la Selección Mexicana en Chihuahua?

De acuerdo con los primeros reportes, un grupo de aficionados rodeó una camioneta que circulaba por la zona y comenzó a empujarla y sacudirla en medio de la celebración.

La situación habría provocado el enojo del conductor, un hombre de la tercera edad, quien aceleró repentinamente y arrolló a varias personas que se encontraban cerca del vehículo. El incidente quedó registrado en video y rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

¿Cuántas personas resultaron heridas en Chihuahua?

Equipos de emergencia y paramédicos acudieron al lugar para atender a los afectados. Las autoridades informaron que tres personas sufrieron lesiones leves y no fue necesario reportar víctimas de gravedad.

Tras el atropello, el conductor intentó abandonar la zona, pero su escape duró apenas unas calles. La camioneta terminó impactándose contra un poste, lo que permitió que elementos de seguridad lo detuvieran para ponerlo a disposición de las autoridades.

Además, ya iniciaron las investigaciones para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

El caso también muestra como los festejos masivos por el triunfo de la Selección Mexicana pueden salirse de control en cuestión de segundos, porque para algunos es una fiesta y celebración eufórica, pero otros no desean vivir el ambiente mundialista y ocurren acciones como la del conductor.

Mientras continúan las indagatorias, los videos del momento siguen generando indignación y cientos de comentarios entre usuarios de distintas plataformas.

