Recuperan un cadáver tras incendio en depósito de combustible en Cuba

Luego de que un incendio masivo se registrara en el depósito de combustible en Matanzas, Cuba, cerca de 130 kilómetros de La Habana, autoridades lograron recuperar el primer cadáver; sin embargo, aún hay 17 bomberos desaparecidos y 121 heridos.

Según los reportes, la caída de un rayo en el lugar generó siniestro, por lo que se realizó la evacuación de cientos de residentes, desde entonces dos almacenes de ocho han sido alcanzados por el fuego. Cada uno, señalaron, tiene capacidad de 300.000 barriles.

Asimismo, mientras llevan a cabo labores para sofocar el incendio, autoridades de Cuba trabajan para vaciar el tercer depósito de combustible, antes de que también sea alcanzado.

Según el último corte, hay al menos 36 pacientes hospitalizados, de los cuales cinco se reportan en estado crítico. Una persona perdió la vida y más de mil civiles fueron evacuados.

México ayuda a sofocar el incendio en Cuba

De igual forma, Cuba confirmó esta noche que al momento han recibido ayuda de México y Venezuela para controlar el incendio; además, Estados Unidos ofreció ‘asesoría técnica’.

"Expresamos profunda gratitud a los gobiernos de México, Venezuela, Rusia, Nicaragua, Argentina y Chile, que con prontitud han ofrecido ayuda material solidaria ante esta compleja situación", escribió a través de su cuenta de Twitter el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel.

Para poder enfrentar el accidente, helicópteros militares arrojan agua de mar en los tanques de almacenamiento.

Expresamos profunda gratitud a los gobiernos de México, Venezuela, Rusia, Nicaragua, Argentina y Chile, que con prontitud han ofrecido ayuda material solidaria ante esta compleja situación. También agradecemos ofrecimiento de asesoría técnica por parte de EEUU. #FuerzaMatanzas — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) August 6, 2022

Por otro lado, la población civil reportó otras dos explosiones, una por la noche y una más en la madrugada. A propósito de la explosión de la noche, el presidente de Cuba dijo que los socorristas se encontraban en la bahía de Matanzas.

"Hubo una explosión muy grande ayer alrededor de las 8:00 de la noche y hoy a las 5 de la mañana, una segunda explosión tan grande que iluminó el área como el sol", aseguró Alfredo González, un habitante, para la agencia Internacional Reuters.

