Incendio en Ciudad Lago: 50 familias pierden sus hogares; había olor a hidrocarburo

Un incendio arrasó con al menos 30 casas en una zona irregular de la colonia Ciudad Lago, Nezahualcóyotl, el pasado 1 de julio. El fuego, que también consumió varios vehículos, se intensificó al entrar en contacto con charcos de aguas negras mezcladas con combustible que brotaban de las coladeras.

Bomberos de Nezahualcóyotl y Ciudad de México, respondieron al llamado de emergencia, ya que el incendio se ubicaba en la frontera entre ambas entidades. Las investigaciones determinaron que la causa del siniestro fue la presencia de diésel en el drenaje, presumiblemente arrojado de forma ilegal por alguna fábrica o residente de la zona.

Habitantes percibían un fuerte olor a hidrocarburo previo al incendio

Las autoridades locales han informado que los trabajos de limpieza del drenaje público llevan un avance del 95% y que el fuerte olor a hidrocarburo que percibían los habitantes ha disminuido considerablemente. Sin embargo, más de 50 personas que habitaban en la zona irregular afectada por el incendio aún no pueden regresar a sus hogares y han tenido que instalar lonas para dormir y comer.

Adolfo Cerqueda, alcalde de Nezahualcóyotl, informó que “Las investigaciones continúan para determinar con exactitud cómo llegó el diésel al drenaje. No descartamos que haya sido arrojado de forma intencional.”

“Llevamos más de siete años viviendo aquí. No quisimos ir a los albergues por miedo a que nos desalojaran y no pudiéramos regresar. No tenemos los recursos para irnos a otro lado”, afirma Iván Cruz, habitante de esa zona.

Trabajos para limpiar el drenaje continúan

La situación actual: Las autoridades continúan trabajando para limpiar el drenaje y eliminar cualquier rastro de combustible. Se han instalado albergues temporales para las familias afectadas por el incendio. Se están realizando investigaciones para determinar las responsabilidades del hecho y aplicar las sanciones correspondientes.

Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier actividad ilícita relacionada con el robo o el trasiego de combustible, ya que este tipo de acciones pueden poner en riesgo a la población.