¡Dos Bocas bajo presión! Reportan otro derrame tras reciente incendio

La refinería Olmeca Dos Bocas vuelve a colocarse en el centro de la atención tras confirmarse un nuevo derrame de hidrocarburos, apenas días después de que se reportara un incendio en la misma zona. La situación ha encendido alertas ambientales y movilizado a diversas dependencias del Gobierno de México para contener los daños.

De acuerdo con Petróleos Mexicanos (Pemex), se detectó la presencia de hidrocarburos en inmediaciones de Dos Bocas, lo que derivó en la activación de un operativo interinstitucional. En estas acciones participan la Secretaría de Marina, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y autoridades ambientales estatales.

Acciones de contención y limpieza en marcha

Como parte de la respuesta inmediata, personal especializado ha realizado recorridos de supervisión en puntos clave como el muelle y la playa de la estación naval ENSAR Dos Bocas. Estas inspecciones han permitido coordinar medidas urgentes para la contención del hidrocarburo, así como labores de limpieza y evaluación del impacto ambiental.

Pemex informó que una empresa especializada fue contratada para atender el incidente, mientras que técnicos de la petrolera, en conjunto con la Marina, ejecutan trabajos en cuerpos de agua cercanos. Particularmente, las acciones se concentran en el río Seco, en el municipio de Paraíso, donde se han instalado barreras de contención para evitar que el contaminante se disperse hacia la laguna Mecoacán.

Hasta el momento, se han recolectado aproximadamente 240 kilogramos de material impregnado con crudo, lo que da una dimensión inicial del alcance del derrame. Además, se han utilizado cordones oleofílicos para facilitar la recuperación de residuos.

Supervisión ambiental y exigencia de investigación

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente mantiene recorridos constantes en la zona para verificar que las acciones cumplan con la normatividad ambiental vigente. Paralelamente, la Agencia de Seguridad Energía y Ambiente (ASEA) dará seguimiento técnico al caso y realizará una inspección en sitio.

Como parte del proceso, se ha solicitado a Pemex la elaboración de una Investigación de Causa Raíz, con el objetivo de esclarecer qué originó el derrame y evitar que se repita.

Incidentes en refinería elevan la preocupación

Este nuevo evento ocurre en un contexto complejo para la petrolera, que en menos de un mes ha reportado al menos dos derrames —incluido uno en costas de Veracruz— y un incendio en las inmediaciones de la refinería. La recurrencia de estos incidentes ha generado inquietud sobre las condiciones operativas y los riesgos ambientales asociados.

Ante ello, el Gobierno de México aseguró que mantendrá un monitoreo permanente en la zona, con el objetivo de lograr la contención total del hidrocarburo y proteger tanto los ecosistemas marinos como a las comunidades costeras, especialmente a los pescadores que dependen de estas aguas.

Las labores de limpieza, evaluación y seguimiento continuarán hasta que se garantice la completa remediación del área afectada, mientras crece la expectativa sobre los resultados de la investigación técnica en curso.