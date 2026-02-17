Incendio en el Bordo de Xochiaca: Se desata el fuego en el Edomex en plena contingencia

La madrugada de este martes 17 de febrero de 2026, un voraz incendio de pastizales y residuos en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, encendió las alarmas en el Valle de México.

El siniestro, localizado en la zona federal del Bordo de Xochiaca, ha generado densas columnas de humo negro que se desplazan hacia diversas alcaldías de la capital, agravando la Fase I de contingencia ambiental que ya se encontraba activa por altos niveles de ozono.

El intenso olor a quemado ha sido reportado por ciudadanos en demarcaciones como Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Iztacalco, Venustiano Carranza, Benito Juárez e Iztapalapa, donde la calidad del aire se ha deteriorado significativamente en las últimas horas.

#AlMomento | Incendio en pastizal en Nezahualcóyotl, #Edomex, genera una gran columna de humo que afecta varias alcaldías del Valle de México, como Venustiano Carranza, Iztacalco y Benito Juárez.



El acceso es complicado y los bomberos aún no han podido controlar las llamas. Se… pic.twitter.com/djzP8dsyiQ — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 17, 2026

Fuego en Nezahualcóyotl: El origen del incendio

El fuego comenzó en las inmediaciones de una procesadora de reciclaje y áreas de pastizal seco cercanas al Lago de Texcoco. La combustión de material vegetal mezclado con basura ha intensificado la densidad del humo, el cual es visible a varios kilómetros de distancia.

Debido a la ubicación del incendio, las principales afectaciones viales se registran en:



Autopista Peñón-Texcoco: Reporta tráfico denso y baja visibilidad para los conductores.

Reporta tráfico denso y baja visibilidad para los conductores. Anillo Periférico Río de los Remedios: Presencia de humo en los límites con la CDMX.

Presencia de humo en los límites con la CDMX. Periférico Oriente: Vigilancia preventiva para evitar cierres totales.

¿Qué pasa en Nezahualcóyotl? Actualización tras fuego de madrugada

Cuerpos de bomberos y Protección Civil del Estado de México se encuentran en el sitio combatiendo las llamas. Sin embargo, se ha reportado que el acceso a la zona es complicado, lo que ha impedido que los equipos de emergencia logren controlar el fuego en su totalidad hasta el momento.

Afortunadamente, las autoridades no reportan personas lesionadas tras el siniestro, aunque se mantiene un cerco de seguridad para evitar que las llamas alcancen zonas habitacionales cercanas.

La pluma de humo afecta los límites de las alcaldías #Iztapalapa #Iztacalco, #venustianocarranza y el municipio de #nezahualcóyotl por lo que se puede percibir olor a quemado y más en las primeras horas de la mañana — Calidad del Aire (@Aire_CDMX) February 17, 2026

Recomendaciones ante la mala calidad del aire

Dada la acumulación de contaminantes y la presencia de partículas por el incendio, se insta a la población de las zonas afectadas a seguir estas medidas de seguridad:



Cerrar puertas y ventanas herméticamente. Usar paños húmedos en rendijas para mitigar el ingreso de partículas. Evitar actividades al aire libre, especialmente ejercicio intenso. Extremar precauciones en grupos vulnerables como niños, adultos mayores y personas con problemas respiratorios.

#IMPORTANTE | La Preparatoria 2 de la UNAM suspendió clases para este martes 17 de febrero.



El plantel dio a conocer que fue por el humo generado por un incendio de pastizales y por la contingencia ambiental.https://t.co/axwViHZD6w pic.twitter.com/3hq5waP95T — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 17, 2026

Prepa 2 en la UNAM suspende clases por contingencia e incendio

Debido a la severidad de la situación y la proximidad de la nube de humo a zonas escolares en el oriente de la ciudad, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha tomado medidas preventivas inmediatas.

La Comisión Local de Seguridad del Plantel 2 "Erasmo Castellanos Quinto" informó que, derivado del incendio de pastizales y la contingencia ambiental activa, se determinó la suspensión de actividades académicas y administrativas para este 17 de febrero de 2026. Las autoridades universitarias instaron a la comunidad estudiantil a seguir los protocolos de seguridad y mantenerse atentos a los comunicados oficiales para el retorno a las aulas.