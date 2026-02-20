¡Arde la México–Querétaro! Gigantesca columna de humo paraliza el km 40

Una enorme columna de humo negro encendió las alertas en la autopista México–Querétaro. A través de redes sociales comenzaron a circular imágenes impactantes del incendio a la altura de Cuautitlán Izcalli, donde se observa el fuego elevándose varios metros y afectando la visibilidad en uno de los tramos más transitados del país.

El siniestro se registra en el kilómetro 40 de la autopista México–Querétaro y, de acuerdo con los primeros reportes, estaría relacionado con la quema de llantas, lo que provocó una densa nube de humo visible desde distintos puntos de la zona.

Servicios de emergencia trabajan para controlar un incendio registrado en el kilómetro 40 de la autopista México-#Querétaro.



Primeros informes señalan que son llantas.



Información en desarrollo. pic.twitter.com/1Q1A0qhFtp — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 20, 2026

VIDEO del incendio en México-Querétaro a través del C5

A través de redes sociales, las cámaras del C5 del Estado de México compartieron imágenes de cómo se percibe la enorme fumarola desde distintos puntos; pidieron a los automovilistas ceder el paso a los servicios de emergencia que ya se dirigen a la zona.

Obras, caos y hasta “paso pirata”: el otro problema en la México–Querétaro

El incendio no es el único dolor de cabeza para los automovilistas. Desde hace semanas, la autopista México–Querétaro enfrenta severas afectaciones por obras viales a la altura de Cuautitlán Izcalli, en dirección a la Ciudad de México, lo que ha provocado un colapso total tanto en carriles centrales como laterales.

Conductores reportan filas kilométricas y tiempos de traslado que se duplican o incluso triplican en horas pico. La combinación de trabajos de remodelación y el reciente incendio en el kilómetro 40 ha agravado el panorama en una de las vías más transitadas del país.

Pero eso no es todo. En medio del congestionamiento, ha surgido un problema adicional: presuntos “pasos pirata”. De acuerdo con denuncias en redes sociales, algunos automovilistas estarían pagando una especie de “peaje” a los llamados “viene viene” para ingresar a los carriles centrales a través de accesos no autorizados.

Esta práctica irregular, lejos de agilizar la circulación, estaría empeorando el tráfico y generando riesgos adicionales para quienes transitan por la zona. Usuarios han pedido la intervención de autoridades municipales y estatales para frenar esta situación y restablecer el orden vial.

