Encuentran “cuarto oscuro” en colegio de Puebla; denuncian que se usaba para castigos

La Secretaría de Educación Pública (SEP) abrió una investigación, luego de que padres de la junta auxiliar Ignacio Romero Vargas, del municipio de Puebla, denunciaron la presencia de un “cuarto oscuro” en el Colegio Carrusel Magone.

Un lugar en el que presuntamente se utilizaba para aplicar castigos y otro tipo de abusos a los alumnos, según denunciaron las familias. Por ello, la SEP informó que las clases fueron suspendidas de manera presencial en lo que se termina la investigación.

¿Qué se sabe del ‘cuarto oscuro’ hallado en la institución?

A través de redes sociales se difundió un vídeo de poco más de 3 minutos en donde se muestra como la habitación conecta con instalaciones del plantel. Una de las entradas conduce al patio y la otra se conecta con el salón de música.

En las imágenes se observa como el cuarto tenía muebles, enseres, cama y servicios básicos. También se dio a conocer que una mujer vivía ahí desde hace 4 años, asegurando que pagaba alquiler.

Ante la situación, madres de familia cuestionaron a la mujer que vivía en la casa, preocupadas por el acceso de personas externas a los menores.

Padres de familia denuncian castigos y supuestos abusos

Lo que ha disparado las alarmas no ha sido el hallazgo del cuarto, sino los testimonios de algunos estudiantes. Varios niños, según relataron sus madres y padres, aseguraron que cuando se portaban mal los llevaban a un “cuarto oscuro” como castigo.

Según estas versiones, en aquel lugar sufrieron malos tratos físicos, además fueron amenazados para que no dijeran nada. Aunque estas acusaciones no se han confirmado oficialmente, ya forman parte de las líneas de investigación.

También en el video aparecen tres maestras del colegio, quienes explican que el plantel tiene colindancia con viviendas, pero aseguran que personas externas nunca han entrado a la escuela.

Además, mostraron planos del inmueble como respaldo a su versión. Sin embargo, estas declaraciones contrastan con lo que se puede observar en el video.

Súper #Urgente

Luego de descubrir un cuarto en el que presuntamente abusaban de alumnas y alumnos en el Colegio CARRUSEL MAGONE, personas que vivían en el "Cuarto Oscuro" señalados por las y los niños, sacaron sus cosas en mudanza. @SEP_mx #Cuidado #Puebla pic.twitter.com/JaWWPi73UG — Bebeto Show (@lavozdepuebla2) April 14, 2026

SEP y FGE comienzan investigación en Puebla

Ante la gravedad de los señalamientos, la Secretaría de Educación Pública del estado informó que ya inició una investigación formal, con el objetivo de garantizar la integridad de los alumnos.

En tanto que, la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta para determinar si existieron dichos abusos, además del uso irregular de las instalaciones escolares.

