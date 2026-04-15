“Yo aguanto vara”: mural del alcalde de Ciudad Juárez genera polémica tras detención de muralistas

Al menos 15 artistas fueron detenidos en Ciudad Juárez, Chihuahua, luego de un mural que causó una fuerte polémica, debido a la sátira contra la imagen del alcalde Cruz Pérez Cuéllar.

El grupo fue detenido cerca de la avenida De las Torres, al sur de la ciudad, lo que provocó una ola de comentarios donde acusaban a las autoridades de un ataque a la libertad de expresión.

Detienen a muralistas en Ciudad Juárez, Chihuahua

Los hechos sucedieron el pasado fin de semana, donde los muralistas estaban trabajando en la fachada de una vivienda. De acuerdo con testigos, la obra contaba con autorización previa.

No obstante, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal informaron que la detención ocurrió porque recibieron reportes de personas consumiendo alcohol en la vía pública.

A pesar de esta versión, muchas personas acusaron que el alcalde había mandado a detener a los artistas, así como remover la “obra de arte”, lo que provocó el enojo de colectivos.

Para el domingo 12 de abril, se supo que todas las personas fueron liberadas la misma tarde del sábado, entre ellos el muralista Mick Martínez.

El polémico mural del alcalde Cruz Pérez Cuéllar

Lo que más llamó la atención fue el mural que mostraba la cara del alcalde Cruz Pérez Cuéllar con orejas y nariz de un cerdo, una sátira que no a muchos les gustó, incluyendo al propio funcionario.

Mismo que fue interrogado durante una conferencia de prensa, donde aseguró que al tener conocimiento de la detención, solicitó que los liberaran de inmediato.

"La libertad de expresión tiene límites, y le pido a la corporación que respetemos y a los manifestantes que no violen la ley” explicó Cruz Pérez.

El funcionario manifestó su respeto por la libertad de expresión, pero enfatizó que todo debe desarrollarse dentro de la Ley y con respeto a la dignidad de las personas, incluso cuando se trate de figuras públicas.

Por otra parte, los involucrados insistieron con que tenían autorización para hacer la obra y negaron haber incurrido en conductas indebidas, como el consumo de alcohol.