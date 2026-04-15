Senadora acepta en video que sacrificó miles de perros en Tecámac, Edomex

Un video difundido en redes por la activista Zyanya Polastri ha provocado enojo e indignación al exhibir declaraciones de la senadora Mariela Gutiérrez Escalante.

En el material, la también exalcaldesa de Tecámac reconoce que durante su administración se sacrificaron perros en el Centro de Bienestar Animal.

Aunque la legisladora asegura que estas acciones se realizaron conforme a la norma, el video ha detonado una ola de críticas por la crudeza de lo dicho y la magnitud de los hechos.

¿Cuántos perros habrían sido sacrificados en Tecámac?

En sus declaraciones, Mariela Gutiérrez Escalante admite que fueron más de 2,500 perros. Sin embargo, la activista asegura que la cifra real podría ser mucho mayor, más de 10 mil animales en seis años.

Las cifras han causado molestia entre usuarios, quienes cuestionan si realmente se trató de un control sanitario o de una práctica sistemática sin suficientes controles. En redes, el tema ha escalado rápidamente, con miles de comentarios que califican lo ocurrido como inaceptable.

La Senadora Mariela Gutiérrez Escalante mató a más de 10,000 animales.



¿Y la justicia?

Cada día salen cosas más graves… y el gobierno no responde.



Necesito respuestas YA.@delfinagomeza @FiscaliaCDMX @ErnestinaGodoy_ @Claudiashein pic.twitter.com/wOPffDOReO — Zyanya Polastri (@PolastriZ) April 14, 2026

¿Qué justificación dio la senadora sobre el sacrificio de perros en Tecámac?

En el video, la senadora insiste en que no se trató de una decisión personal, sino de una acción basada en normas oficiales para controlar la sobrepoblación de animales en situación de calle. “Está en los informes de gobierno… no les mentí”, afirma en el material.

Sin embargo, estas declaraciones no han logrado calmar la polémica, por el contrario, han provocado el enojo de activistas y ciudadanos.

La activista Zyanya Polastri lanzó un llamado para que se investigue a fondo el caso y se determinen responsabilidades. También acusó que podría haber existido uso de recursos públicos en estas acciones, lo que elevaría la gravedad del caso.

Hasta ahora, Mariela Gutiérrez Escalante no ha respondido públicamente a la polémica generada por el video. Mientras tanto, esto solo refleja la ineficacia de cómo se manejan los animales en situación de calle en México y hasta dónde llegan las autoridades para controlar el problema de la sobrepoblación de perros callejeros.

