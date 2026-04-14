Patrulla atropella a ciclista y detienen a una oficial en Tehuacán, Puebla

La mañana de este martes 14 de abril, un ciclista perdió la vida luego de ser impactado por una patrulla de la Policía Estatal en el municipio de Tehuacán, Puebla. El hecho ocurrió sobre Paseo Tehuacán, a la altura de comercios conocidos de la zona.

De acuerdo con reportes preliminares y testimonios de personas en el lugar, la unidad oficial presuntamente circulaba a exceso de velocidad y no habría respetado un alto antes del impacto.

Tras el accidente, el ciclista fue trasladado a un hospital; sin embargo, más tarde se confirmó su fallecimiento, lo que encendió la indignación entre ciudadanos.

¿Qué dice la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla tras atropellamiento de ciclista?

A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla informó que el elemento que conducía la patrulla fue puesto a disposición del Ministerio Público.

Además, señaló que se abrió una investigación interna para deslindar responsabilidades y garantizar la reparación del daño a la familia de la víctima.La dependencia aseguró que brindará apoyo a los familiares del ciclista fallecido.

Este hecho desató indignación, luego de que en días recientes, otra patrulla —en ese caso de la Policía Municipal— estuvo involucrada en un accidente donde el vehículo oficial arrolló a una motocicleta; un joven perdió la vida y otro resultó gravemente herido.

Ciudadanos acusan que, en ambos casos, las unidades oficiales no respetaron las normas de tránsito, lo que ha generado una percepción de impunidad.

También hubo molestia porque, según versiones en el lugar, tras el accidente de este martes, los elementos involucrados habrían sido retirados inicialmente por un mando, lo que incrementó la tensión.

Bloquean la caseta de San Lorenzo: esto exigen los manifestantes

La inconformidad social escaló rápidamente. Ciudadanos, incluidos repartidores, bloquearon la caseta de San Lorenzo para exigir la intervención del gobierno estatal.

Entre las principales demandas destacan investigaciones imparciales y transparentes, aplicación de la ley sin privilegios, igualdad ante la ley e información clara y oportuna. Los manifestantes señalaron que existe desconfianza hacia las autoridades debido a cómo se manejan este tipo de casos.

La circulación en Paseo Tehuacán se mantiene complicada tras el accidente y las movilizaciones. Autoridades piden a los automovilistas tomar precauciones y buscar rutas alternas.

